七外資降目標價 大立光照漲

2018-04-14 00:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 朱美宙 ／台北報導



昨天有七家外資調降大立光的目標價，但仍呈現多方與空方觀點並陳的態勢，分析師給予目標價高低可相差一倍以上。 報系資料照 分享 facebook

大立光首季毛利率跌破70%，創2016年第1季以來新低，單季每股純益（EPS）29.96元，是近七季低點，昨天有七家外資調降大立光的目標價，但仍呈現多方與空方觀點並陳的態勢，分析師給予目標價高低可相差一倍以上。

雖然七家外資調降大立光目標價，但大立光股價昨天逆勢大漲，盤中越過月線關卡，終場收3,460元，上漲160元，漲幅達4.85%。

大立光股價自高點腰斬以來，外資圈一路調降獲利目標，第1季財報公布後，外資圈對於今年全年的EPS預估多在190元上下，差別不大，對股價的評價卻可以有倍數的差異，主因就在於明、後年的成長動能。

以多方代表為野村證券，今、明年EPS預估196元、281元，仍有成長空間，目標價4,890元，為外資圈最高；保守派以高盛、麥格理證券為主，目標價皆在2,560元、2,200元，則可以看出對長線動能有疑慮。

高盛預估今、明兩年EPS皆可達195元，後年為161元，麥格理則最近三年則預估EPS從192元下降至182元，顯見大立光競爭者增加後，空方代表對於大立光仍否持續成長存疑。

多空大對決下，反應在昨（13）日季報出爐後的第一個交易日，外資買超雖僅65張，但買入1,311張、賣出1,245張，多空勢均力敵。外資圈指出，看空大立光者以避險基金為主，只要股價反彈就布空單；看多者則是以長線基金機構投資法人為主，依然逢低布局。

綜合外資分析師看法，仍有股價遭超賣的樂觀言論，從品牌廠愈來愈重視相機鏡頭功能，聚焦大光圈、光學變焦能力、更低的Z軸高度，這將有利推升7片式鏡頭（7P）和三鏡頭設計來看，中長線可期。

問題是，手機鏡頭升級潮何時發生，攸關股價反彈時點。少數樂觀像野村證券認為，最壞狀況已過，三鏡頭、7P、3D感測長線展望仍佳；短線保守的如摩根士丹利指出，良率下滑、折舊加大，第2季毛利率難大幅回升，高盛更認為，大立光產業龍頭地位受挑戰，第2季營收可能季減一成以上，都將使股價反彈幅度受限。