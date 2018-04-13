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淡季＋匯損 毅嘉Q1又轉虧

2018-04-13 17:21經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

淡季＋匯損，軟板廠毅嘉（2402）今天公布第1季稅前虧損1.24億元，換算每股稅前虧損0.4元，比起去年第4季好不容易每股小賺0.01元，再度轉虧。不過公司樂觀展望今年營運可望逐漸成長。

毅嘉主管解釋，第1季出現虧損，主要受到傳統淡季的影響；加上年初美元大幅貶值，公司上季認列約6,100萬元的匯兌損失。

不過毅嘉基本面持續改善，第1季包括車用及光通訊等利基市場產品營收均較去年同期成長，另外公司針對新客戶的開發、極細線路製程產品的布局等，可望在下半年陸續展現成果，公司樂觀預估今年營收及獲利可望逐季增溫。

毅嘉營收

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