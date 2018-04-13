任天堂加持 原相第2季營運動能重啟

2018-04-13 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



影像感測IC原相（3227）成長引擎重啟，受惠於任天堂Switch改版機種及新款遊戲推出，全年銷售量上看2,000萬台，第2季進入拉貨高峰，法人預估業績雙位數成長，今（13）日股價勁揚，盤中一度至123.5元，漲幅4.21%。

根據研調機構HIS預測，今年任天堂Switch可望擠下遊戲機主機排名第二微軟Xbox。近期更推出Nintendo Labo配件的推出無疑為 Switch 再添一把旺火，全年銷售量上看2,000萬台。而一台遊戲機支援2組把手，相較於主機出貨，把手出貨量必定超過主機出貨，對於原相貢獻更為顯著。

原相首季營收13億元，年增17.8%，較上季微幅減少2.18%，在度過第1季營運淡季後，第2季可望隨著 Nintendo Labo 配件銷售佳績，出貨增溫放量，法人指出，第2季開始營運逐漸加溫，第3季應為今年營運最高峰，全年在各產品組合上不會有太大變化，PC滑鼠成長趨緩，電競滑鼠則持續成長，遊戲機則隨任天堂全年銷售增長而定。

穿戴裝置部分，原相近2年佈局心跳量測感測器市場，搭配光容積技術及客製化演算法，已在健康量測市場見到成果，陸續打進韓國LG、大陸龍旗、美國Under Armour供應鏈，在健康量測市場持續擴大市占率，第2季穿戴裝置開始穩定成長。