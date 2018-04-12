仁寶拚智慧醫療 淨利率上看20%至30%

2018-04-12 21:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



仁寶100%轉投資宇核生醫今日為旗下核心動物醫院舉行開幕典禮，仁寶總經理暨宇核生醫董事長陳瑞聰表示，智慧醫療相關產品淨利率達20%至30%以上，長期將可提升仁寶的獲利，未來目標是擺脫毛三道四的代工宿命。

核心動物醫院提供磁振造影（MRI）與64切的電腦斷層掃瞄正子造影（PET/CT）等高階影像診斷設備，是台灣唯一能夠提供動物用的高階影像設備的動物醫院。

核心醫院是由仁寶與屏科大跨界合作，由仁寶提供資訊技術、業務行銷與營運管理，屏科大負責影像診斷與麻醉監控。屏科大影像科主任林莉宣表示，核心動物醫院自試營運以來，訂單應接不暇，隨著正式開幕之後，預期商機前景將非常看好。

陳瑞聰則說，隨著個人電腦（PC）產業進入成熟期，跨入其他領域帶動公司持續成長，將是長期目標，雖然智慧醫療占仁寶營收比重低，主要是仁寶的營收規模太大，去年就達8,800多億元，但醫療產品的淨利遠高於代工產業，對未來提升仁寶獲利，將會有幫助。

陳瑞聰指出，核心動物醫院以人醫等級的醫療設備，提供毛小孩最佳影像診斷服務，同時結合仁寶開發目前正積極導入的電子病歷系統，未來將有助於醫療大數據分析，協助獸醫後續更精準的治療評估。

陳瑞聰強調，人命關天，動物的命更重要，因為現在很多的老人家都是由毛小孩在陪伴，核心動物醫院定位在後送，與全國的動物醫院合作，他表示，考量共同將市場做好、做大，仁寶並不考慮自設動物醫院，以免限縮核心影像診斷中心的市場空間。