親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

仁寶拚智慧醫療 淨利率上看20%至30%

2018-04-12 21:20經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

仁寶100%轉投資宇核生醫今日為旗下核心動物醫院舉行開幕典禮，仁寶總經理暨宇核生醫董事長陳瑞聰表示，智慧醫療相關產品淨利率達20%至30%以上，長期將可提升仁寶的獲利，未來目標是擺脫毛三道四的代工宿命。

核心動物醫院提供磁振造影（MRI）與64切的電腦斷層掃瞄正子造影（PET/CT）等高階影像診斷設備，是台灣唯一能夠提供動物用的高階影像設備的動物醫院。

核心醫院是由仁寶與屏科大跨界合作，由仁寶提供資訊技術、業務行銷與營運管理，屏科大負責影像診斷與麻醉監控。屏科大影像科主任林莉宣表示，核心動物醫院自試營運以來，訂單應接不暇，隨著正式開幕之後，預期商機前景將非常看好。

陳瑞聰則說，隨著個人電腦（PC）產業進入成熟期，跨入其他領域帶動公司持續成長，將是長期目標，雖然智慧醫療占仁寶營收比重低，主要是仁寶的營收規模太大，去年就達8,800多億元，但醫療產品的淨利遠高於代工產業，對未來提升仁寶獲利，將會有幫助。

陳瑞聰指出，核心動物醫院以人醫等級的醫療設備，提供毛小孩最佳影像診斷服務，同時結合仁寶開發目前正積極導入的電子病歷系統，未來將有助於醫療大數據分析，協助獸醫後續更精準的治療評估。

陳瑞聰強調，人命關天，動物的命更重要，因為現在很多的老人家都是由毛小孩在陪伴，核心動物醫院定位在後送，與全國的動物醫院合作，他表示，考量共同將市場做好、做大，仁寶並不考慮自設動物醫院，以免限縮核心影像診斷中心的市場空間。

仁寶資深副總魏秋瑞指出，核心動物醫院及整體動物醫療相關的整體投資金額約2億元，由於醫療投資的回收期長，目前才剛開業，還無法預估後續的營業規模及回收期，但是高階影像的市場需求非常高，未來前景看好。

仁寶轉投資核心動物醫院今天開幕，總經理陳瑞聰(右三)親自主持，是台灣唯一提供動物...
仁寶轉投資核心動物醫院今天開幕，總經理陳瑞聰(右三)親自主持，是台灣唯一提供動物高階影像診斷設備的醫院。記者蕭君暉/攝影
分享

仁寶動物醫院屏科大

相關新聞

被動元件漲 國巨挑戰新天價

2018-04-12 14:42

茂矽恢復信用交易

2018-04-12 14:43

Q2營收看高／祥碩股漲

2018-04-12 14:42

虛擬貨幣動能強／茂達受惠

2018-04-12 14:42

聯光通接韓國5G長單 今年拚轉盈

2018-04-12 14:30

華晶科搶得先機 成高通全球設計開發夥伴暨ODM廠

2018-04-12 14:05

茂矽今起恢復信用交易 早盤股價走揚

2018-04-12 12:17

AMD發威 祥碩盤中股價勁揚5.66%

2018-04-12 11:58

虛擬貨幣加持 茂達今年EPS挑戰3元以上

2018-04-12 11:51

被動元件比價效應 智寶、信昌電、立隆電持續大漲

2018-04-12 11:32

金麗科強攻HPC 今年開發28奈米單晶片

2018-04-12 10:40

柏騰擴產 搶車用商機

2018-04-12 00:02

茂矽2月每股盈餘0.1元

2018-04-12 00:02

崇越Q2營收 要再拚新高

2018-04-12 00:02

大螢幕大容量…手機主流

2018-04-12 00:02

立萬利減資 每股退2.567元

2018-04-12 00:02

凱美入股 佳邦股價漲停

2018-04-12 00:02

玉晶光融券數 不減反增

2018-04-12 00:02

董監改選 傳市場派介入

2018-04-12 00:02

中華電攜三星 強攻5G

2018-04-12 00:02

聯茂拚成長 卡位三應用

2018-04-12 00:02

緯創發行GDR 價格暫定28元

2018-04-12 00:02

中環：檔案光碟 下波主打星

2018-04-12 00:02

達邁淡季漲價 業績補

2018-04-12 00:02

鼎元迎旺季 營收看增25%

2018-04-12 00:02

挖礦退燒 概念股臉綠

2018-04-12 00:02

宏達電股東會紀念品亮相 後背包及VR體驗抵用券

2018-04-11 19:11

HTC公布 2018年股東常會紀念品品項

2018-04-11 17:57

葡眾帶財 葡萄王配息6.7元

2018-03-10 00:02

中光電1月營收增17% 本月看淡

2018-02-10 00:02
看更多

熱門文章

國泰證：投資人定期定額買股 最愛這五檔

2018-04-12 10:08

大立光Q1獲利七季以來最低點 EPS 29.96元

2018-04-12 14:21

中美晶為股價抱屈 持有環球晶圓就值千億

2018-04-12 19:33

力晶董監改選 自救會2獨董人選遭剔除

2018-04-12 14:46

景氣展望仍具上行空間 題材股伺機入場

2018-04-12 09:21

非電多頭氣盛 法人青睞

2018-04-12 00:01

挖礦退燒 概念股臉綠

2018-04-12 00:02

直得全年EPS法人上看6元

2018-04-12 00:02

專家：雙印主權債 強健2018資產配置體質

2018-04-12 09:23

貿易戰起風浪 中國醫藥行業成為避風港

2018-04-12 09:21

力晶董監改選戰 市場派跌跤、當選門檻又變高

2018-04-12 11:49

績優中小股 輪漲機率大

2018-04-12 00:01

歷年4月上漲機率高 日股動能有望回溫

2018-04-12 12:03

櫃買中心「三拚」 力抗陸港股磁吸效應

2018-04-12 01:34

就市論勢／被動元件能見度佳

2018-04-12 00:02

集團小金雞 受關注

2018-04-12 00:01

中石化改選 公司派大勝

2018-04-12 00:02

大立光法說登場 光學股走強

2018-04-12 14:42

台灣高鐵巡軌車 亮相

2018-04-12 00:02

被動元件漲 國巨挑戰新天價

2018-04-12 14:42

大螢幕大容量…手機主流

2018-04-12 00:02

華晶科搶得先機 成高通全球設計開發夥伴暨ODM廠

2018-04-12 14:05

董監改選 傳市場派介入

2018-04-12 00:02

台股開高走低 終場跌18點收10,955點守住月線

2018-04-12 13:49

券商防洗錢 金流列重點

2018-04-12 00:02

東台攻海外 年營收衝百億

2018-04-12 00:02

大立光法說會帶動 環球晶、恒耀等股價走強

2018-04-12 13:26

NAND Flash 群聯、威剛看旺下半年

2018-04-12 14:46

統一、味全 旺季題材燒

2018-04-12 00:02

凱美入股 佳邦股價漲停

2018-04-12 00:02

裕融拓版圖 錢進菲國

2018-04-12 00:02

崇越Q2營收 要再拚新高

2018-04-12 00:02

被動元件比價效應 智寶、信昌電、立隆電持續大漲

2018-04-12 11:32

橘子攻電商 對準母親節商機

2018-04-12 00:02

期交所說明SPAN規則

2018-04-12 05:36

五檔恢復資券交易

2018-04-12 00:02

元太股價早盤漲4.53% 終止日K連六黑

2018-04-12 10:29

櫃買香港法說會 外資反應熱烈

2018-04-12 14:43

柏騰擴產 搶車用商機

2018-04-12 00:02

美俄交火助漲 元石油正2創掛牌新高價

2018-04-12 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top