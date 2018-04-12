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聯寶案第2季入帳 仁寶業外補

2018-04-12 21:15經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

仁寶總經理陳瑞聰今日表示，聯寶處分案將在2018第2季入帳，法人預估，處分利益達百億元，可望貢獻仁寶每股純益（EPS）約2.26元，同時，第2季全產品線出貨量將季增15%至20%，2018年仁寶本業營運將一季比一季好，擺脫2017年樂視案的陰霾。

陳瑞聰今天出席仁寶轉投資核心動物醫院的開幕典禮，帶領仁寶跨入高階醫學影像診斷市場，是全台唯一能提供高階影像診斷設備的動物醫院。

針對聯寶處分案的時程，陳瑞聰今天表示，將在第2季入帳。仁寶與聯想是在2010年合資共組聯寶，聯想持有51%股權、仁寶49%，主要生產基地設在中國合肥，核心業務以生產聯想筆電為主。

仁寶當年斥資1.5億美元（約新台幣48億元）取得聯寶49%股權，聯想與仁寶議定，該股權交易金額上限為7.5億美元（約新台幣225億元）；扣掉原始投資成本，仁寶處分利益最高達6億美元（約新台幣180億元），法人估聯寶股權處分利益至少100億元，約貢獻仁寶每股純益2.26元。

仁寶2017年每股純益1.32元，是自2014年以來新低，主要是受到樂視案的拖累，樂視案約影響仁寶2017年每股純益約0.82元，若是不計算樂視案，該公司2017年每股純益約2.14元，是自2012年以來新高。

展望2018年本業，陳瑞聰說，維持法說會時的看法，即第2季個人電腦（PC）以及非PC產品的出貨量，均將季增15%至20%，確定第1季是營運谷底，業績將一季比一季好。

法人認為，隨著蘋果在第2季推廣低價iPad，積極衝刺全球平板電腦的教育市場，可望帶動仁寶在智慧裝置產品出貨量開始明顯上升。同時，仁寶在智慧音箱市場2016年就開始布局，2017年開始出貨，包括亞馬遜與Google前兩大個人語音助理系統，仁寶都有布局，在智慧音箱市場，仁寶也占有一席之地。

至於筆電展望，仁寶預估，2018年全球筆電出貨量預估在零至正負2%之間，商用筆電因為微軟Win 7停止支援之後，需求會上揚，仁寶因為商用筆電出貨占比高，使得仁寶2018年筆電出貨，會高於產業平均水準，至於非筆電產品，例如智慧裝置等，2018年的成長更是相當顯著。

仁寶總經理陳瑞聰(左)與屏東科大影像科主任林莉萱，今天為仁寶轉投資核心動物醫院主...
仁寶總經理陳瑞聰(左)與屏東科大影像科主任林莉萱，今天為仁寶轉投資核心動物醫院主持開幕典禮，是台灣唯一提供動物高階影像診斷設備的醫院。記者蕭君暉/攝影
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