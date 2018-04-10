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六福皇宮熄燈 年損失近12億元營收

利機3月合併營收7637萬元 月增50%

2018-04-10 18:57經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

半導體通路商利機企業（3444）今年首季營收較去年同期小幅下滑約6%，公司表示，目前公司毛利率仍維持在相對高檔水準，再加上包括導線架、記憶體基板等將陸續供應給在手訂單，有助下半年營運成長。

利機3月單月合併營收7637萬元，相較2月營收5107萬元，月增50%，相較去年同期合併營收下滑7%。累計今年第1季營收為2.1億，較去年同期累計2.25億衰退6%。其中屬佣金模式佔交易整體比率較去年微幅提升1%至2%，有助於穩定毛利率維持在二成左右，但是對實質獲利影響不大。

利機表示，3月營收成長原因，除了工作天數增加之外，主要產品分別為封測相關月增40%、驅動IC相關月增46%、LED相關月增78%、記憶體相關月增29%。

就季別營收來看，利機今年第1季單季合併營收2.1億元，相較去年Q1同期合併營收2.24億元衰退6%，與去年第4季合併營收2.16億元小幅衰退2%，雖然整體季營收小幅下滑，但毛利率仍為高點，實質獲利符合預期。

至於匯率對營運的衝擊，利機表示，該公司大部分採收付款自然避險，目前看來對今年第1季的獲利，實際影響數應不大。該公司預期原廠新開出的產能，包括導線架、記憶體基板等將陸續供應給在手訂單，有助下半年營運成長。

營收毛利率

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