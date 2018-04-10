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六福皇宮熄燈 年損失近12億元營收

緯創首季EPS 0.34元 拚Q2成長

2018-04-10 18:52經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

蘋果代工廠緯創（3231）今（10）日公布3月EPS 0.29元，首季每股盈餘達0.34元，低於業界預期，展望第2季，緯創預估主要產品線出貨量都有機會達到雙位數成長。

緯創3月營收702.9億元，較2月成長4.35%，也比去年同期成長9.31%。累計第1季營收2170.53億元，與2017年同期相比成長28.89%。

緯創同時公佈3月稅前淨利16.09億元，較去年同期成長43.31%，本期淨利7.86億元、年減2.24%，單月每股盈餘0.29元。

緯創首季稅前淨利17.99億元、年增131.58%，本期淨利8.99億元、年增65.02%，第1季每股盈餘0.34元。

個別產品部分，緯創指出，3月NB出貨170萬台、較上月成長50萬台，伺服器18.5萬台、月增4.5萬台，電視出貨15萬台、與上月持平，桌上型電腦（DT）出貨120萬台、月增20萬台，液晶顯示器50萬台、較上月成長10萬台。

法人指出，緯創包含NB在內主要產品出貨皆成長，但從首季營運動能低於預期來看，主要問題應該還是在手機業務，由於緯創該產品線主要客戶為蘋果，故此，緯創一向不評論手機出貨狀況。

展望第2季，緯創表示，由於3月為季底出貨高峰，預期4月NB將衰退，出貨量達到1、2月120萬台左右水準，其他產品則小幅下滑。整體來看，第2季NB出貨量相較第1季將有雙位數成長，至於伺服器、電視、桌上型電腦、液晶顯示器成長幅度落在5~10%。

緯創NB

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