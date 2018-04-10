親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

六福皇宮將不續租 業界震撼

聯發科3月營收重回200億元 首季達標

2018-04-10 17:22經濟日報 記者謝佳雯╱即時報導

因工作天數恢復正常，客戶端也會新機開始備貨，亞洲手機晶片龍頭聯發科（2454）3月營收重回200億元大關之上，首季營收目標順利達陣。

聯發科今（10）日公布3月營收成績單，單月營收回升到201.1億元，月成長58.2%，但較去年同期微降3.4%；累計第1季營收為496.54億元，年減11.5%，趨近財測中偏低標。

營收聯發科

相關新聞

旺宏、宇瞻 Q1業績年增逾20%

2018-04-10 14:45

挖礦族群 首季營運兩樣情

2018-04-10 14:44

雙強聯手 聯發科首推7奈米矽認證

2018-04-10 14:44

事欣科3月、第1季營收 雙締新猷

2018-04-10 14:30

聯發科對抗高通 推業界首發7奈米矽認證

2018-04-10 12:37

新里程！ 聯強與華為旗下「榮耀」簽署合作協議

2018-04-10 11:48

大立光Q2營收恐續跌 目標價降到3200元

2018-04-10 11:13

智邦股價開盤1小時漲幅逾1% 成交量逾6,000張

2018-04-10 11:03

瑞祺電初次上市公開申購 超額認購123.77倍

2018-04-10 09:56

和大Q1營收衝新高 Q2可望再拚新高

2018-04-10 09:39

和大3月營收6億3,062萬元 歷史新高

2018-04-10 08:58

大立光 面臨3,000元保衛戰

2018-04-10 01:31

群創+24% 凌巨+31%

2018-04-10 00:02

燿華+33% 臻鼎+7.6%

2018-04-10 00:02

GIS+28% TPK+16%

2018-04-10 00:02

晶電+18% 隆達+21%

2018-04-10 00:02

旺宏+19% 訂單大增

2018-04-10 00:02

微星+27% 三產品熱銷

2018-04-10 00:02

樺漢+21%

2018-04-10 00:02

飛捷+41%

2018-04-10 00:02

智邦-5% 中磊+6%

2018-04-10 00:02

瑞昱Q1不淡 超越百億

2018-04-10 00:01

台幣升值效應季減13% 華碩Q1營收失守千億

2018-04-10 00:01

英業達、仁寶 3月增逾35%

2018-04-10 00:01

IC設計廠 3月營收報喜

2018-04-10 00:01

推3D電路板列印解決方案 震旦搶攻汽車、電子市場

2018-04-09 14:36

今年拚盈 茂矽登頂

2018-04-09 14:36

首季營收創同期新高 瑞昱寫天價

2018-04-09 14:36

牧德3月營收1.99億元 連11個月創高

2018-04-09 14:33

燿華3月營收逾14.9億元 歷年同期新高

2018-04-09 14:33

群創3月合併營收226億元 月增24.9%

2018-04-09 14:32

上銀3月營收衝新高 Q1營收創高

2018-04-09 14:14

淡季不淡 瑞昱首季營收創同期新高

2018-04-09 11:29

晶睿3月營收 大增40%

2018-04-09 00:04

訊連拚轉骨 跨足電競

2018-04-09 00:04

旭隼董座謝卓明 有套羽球經營學

2018-04-09 00:04

法人觀點／二大原因 牽動旭隼毛利率

2018-04-09 00:04

第一類接觸／旭隼看好五年訂單成長

2018-04-09 00:04

群光首季EPS上看1元

2018-04-09 00:04
看更多

熱門文章

六福皇宮將不續租 業界震撼

2018-04-10 15:42

IC設計廠 3月營收報喜

2018-04-10 00:01

群創+24% 凌巨+31%

2018-04-10 00:02

大立光 面臨3,000元保衛戰

2018-04-10 01:31

旺宏+19% 訂單大增

2018-04-10 00:02

三星7奈米緊追 台積電奪海思、蘋果單穩軍心

2018-04-10 12:36

晶電+18% 隆達+21%

2018-04-10 00:02

績優族群 法人青睞

2018-04-10 00:00

台積電3月營收1,036.97億元 年增20.8%

2018-04-10 13:52

戴勝益再賣王品股 戴水基金會仍是最大股東

2018-04-09 20:12

中美晶、環球晶 3月創高

2018-04-10 00:01

特斯拉供應鏈 動起來

2018-04-10 00:00

多頭搶攻過季、月線 權證氣旺

2018-04-10 11:53

營收向上股 多頭先鋒

2018-04-10 00:00

台股IPO 再添二新兵

2018-04-10 00:01

英業達、仁寶 3月增逾35%

2018-04-10 00:01

台幣升值效應季減13% 華碩Q1營收失守千億

2018-04-10 00:01

立院初審通過 當沖降稅延至2021年底

2018-04-10 02:06

就市論勢／生技、工業4.0 亮眼

2018-04-10 00:01

裕融 獲利勁揚48%

2018-04-10 00:02

力抗匯率利空 宏碁3月營收逆勢創四個月新高

2018-04-09 18:51

燿華+33% 臻鼎+7.6%

2018-04-10 00:02

微星+27% 三產品熱銷

2018-04-10 00:02

全民權證／英業達緯創 二檔俏

2018-04-10 00:00

權證避險交易降稅 財長點頭

2018-04-10 02:06

台股雙王帶動攻堅 大盤擴量收漲33.65點

2018-04-10 13:44

台股周二挑戰重返季線

2018-04-10 01:15

寶成旗下寶勝私有化案未獲法院會議通過 全案宣告失效

2018-04-09 22:36

GIS+28% TPK+16%

2018-04-10 00:02

智邦-5% 中磊+6%

2018-04-10 00:02

崇越電+58% 攀高峰

2018-04-10 00:02

旺宏中租GIS 挑逾90天

2018-04-10 00:00

瑞祺電初次上市公開申購 超額認購123.77倍

2018-04-10 09:56

精華、金可 3月營收亮眼

2018-04-10 00:01

瑞昱Q1不淡 超越百億

2018-04-10 00:01

旺宏、宇瞻 Q1業績年增逾20%

2018-04-10 14:45

上銀產能全滿 盤中股價來到488元

2018-04-10 10:46

全家 強攻百億茶商機

2018-04-10 00:01

大盤評等 滙豐降至減碼

2018-04-10 01:15

權證講座 名師教賺一桶金

2018-04-10 02:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top