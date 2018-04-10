聯發科對抗高通 推業界首發7奈米矽認證

2018-04-10 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



對抗高通與三星聯盟，聯發科（2454）加強與台積電合作，宣布推出業界第一7奈米 FinFET矽認證，擴大旗下ASIC產品陣線，未來產品組合將瞄準數據中心、交換機、5G、人工智慧等時下最夯應用領域，首款產品已在開發中，預計於2018下半年上市。

聯發科以數位訊號處理（DSP）技術為基礎推出56G SerDes 解決方案，採用高速傳輸訊號 PAM4，具備高性能、低功耗及晶粒尺寸小等特性，該矽智財目前已通過7奈米和16奈米原型晶片實體驗證，可輕易整合進入各種前端產品設計之中。

其ASIC服務涵蓋從前端到後端的任何階段，系統及平台設計、系統單晶片設計、系統整合與晶片實體布局、生產支援和產品導入等。

目前擁有業界最廣泛的SerDes產品組合，聯發科為ASIC晶片設計提供從10G、28G、56G到112G等多種解決方案，其ASIC服務和產品組合瞄準多種應用領域，包括：企業級與超大規模數據中心、超高性能網路交換機、路由器、4G／5G基礎設施、人工智慧及深度學習應用、需要超高頻寬和長距互傳的新型態運算等應用。

聯發科副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示，過去這幾年，ASIC市場發生變化，為實現差異化競爭，物聯網、通訊及一些消費領域產品都需要獨特的ASIC解決方案，從中看到了 ASIC新的發展機會。最新的ASIC方案提供通過7奈米和16奈米製程矽認證的矽智財，可無縫整合進入先進的ASIC產品中。