樺漢3月營收39.14億元 年增185.54%

2018-04-09 22:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



樺漢今日公布2018年3月營收為39.14億元，年增185.54%，月增21.55%，恢復到正常水準，創2018年新高，樺漢2018年在結合S&T與Kontron的效應發揮之下，業績翻倍成長，2018年營收將挑戰500億元大關。樺漢2018第1季營收108.04億元，年增195.71%，季減31.06%。

樺漢旗下樺成國際投資今天起開始，至5月8日下午3點半止，將以每股59元公開收購廠務工程及設備業者帆宣，預計收購9.05萬張、約51.12%股份，收購達7.08萬張、約40%股份即達成收購最低門檻。

樺漢董事長朱復銓之前表示，透過與帆宣策略結盟，可在廠務設備管理、製造執行管理系統、整廠輸出等多面向，提升製造互聯網的垂直與水平全方位發展優勢，順應中國製造2025、工業互聯網政策、高效節能環保戰略等發展商機。

朱復銓指出，帆宣的廠務系統整合（FMCS）、製造執行系統（MES）、能源管理等諸多系統，均值得與工業電腦深度結合，透過核心利基結合，可加速擴張雙方營運規模及發揮整合效益，提升在整廠輸出、智慧工廠、物聯網、能源管理等方面的競爭優勢。

帆宣的三大業務包括設備製造、代理及廠務工程，主要客戶為台積電、應材（AMAT）、艾斯摩爾（ASML）及中國客戶，產業應用包含半導體約35%、LCD占16%、其他49%。法人看好，樺漢透過併購歐洲資訊系統商S&T、Kontron技術，同步布局自有品牌和行銷通路。