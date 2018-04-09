尖點3月營收增逾3% 近三年同期次高

2018-04-09 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB鑽針廠尖點科技股份有限公司今（9）日公告3月合併營收約為2.56億元，較上月增加逾3%，較去年同期減少約2.2%，但仍為近三年同期次高。

至於尖點累計今年前三個月合併營收則達7.8億元，較去年同期減少1.3%。