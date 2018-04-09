燿華3月營收逾14.9億元 歷年同期新高

2018-04-09 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB廠商燿華（2367）今天公告3月合併營收14.91億，較上月增加33.2%，較去年同期增加14.8%，創下歷年同期新高。

燿華累計今年首季營收為44.41億元，雖因客戶拉貨高峰過後季減少逾27%，但較去年同期仍成長約19.8%，也是至少近11年同期最佳表現。