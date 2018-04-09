淡季不淡 瑞昱首季營收創同期新高

2018-04-09 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



網通晶片廠瑞昱（2379）首季營運淡季不淡，受惠於電信標案持續出貨，公布第1季合併營收達106.26億元，為歷年同期新高，優於市場預期，今日股價一度至134.5元高點，漲幅達5.07%，創下還原權值歷史新高。

瑞昱首季為PC相關及多媒體營運淡季，但延續去年第4季中國網通標案出貨動能，第1季營運淡季不淡，合併營收達106.26億元，雖較上季減少1.6%，較去年同期則成長6.44%，為歷年同期新高。

展望第2季中國網通標案需求延續仍優於預期，第1季中國最大電信商中國移動公布2018年GPON、EPON 設備擴容標案，在中國政策主導加快網通基礎建設之下，瑞昱今年網通營運將穩定成長。

法人指出，瑞昱佈局Type-C整合晶片導入PC、顯示屏及周邊配件dongle、docking等已開始出貨，2017年出貨量約在100萬顆，預估今年將出現倍數成長。而外界關注車用乙太晶片，順利通過客戶認證並導入設計，預期下半年開始放量。

今年SSD橋接控制晶片以USB3.1對SATA或對PCIe規格的控制晶片，2016年底小量出貨，以零售市場為主，但去年下半年受NAND供應不如預期影響，2017年表現較原預期疲弱，預期今年營運仍保守看待。TV單晶片營運高峰已過，今年營運持平。