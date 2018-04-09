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界霖新廠產能Q4升溫 今年業績逐季看增

2018-04-09 09:41中央社 記者鍾榮峰台北9日電

導線架大廠界霖董事長蔡上元表示，高雄楠梓新廠預計最快6月啟用，產能效益最快第4季顯現。法人估界霖今年可逐季成長，業績獲利再拚新高。

展望今年營運，界霖今年集團可完全受惠併購效應，中國大陸山東也要擴充異型材設備，今年台灣新廠可望啟動營運效益。

在新廠布局，蔡上元指出，界霖附屬設備將陸續進駐位於高雄楠梓加工區總部新大樓，今年會有4波設備進駐作業，前兩波是精密加工設備進駐，今年下半年生產設備持續擴充，總部新大樓按照嚴格的車用規格標準規劃產線。

蔡上元預估，新廠預計最快6月啟用，打造導線架生產平台。總部新大樓可望在今年第4季到明年第1季進入產能明顯增加階段。

蔡上元表示，現在客戶紛紛要求優先取貨，預期未來10年導線架產品仍有不可取代的地位，界霖持續優化產品組合，提升高毛利的產品比重。

界霖預估，總部新大樓產能若全部開出，可以增加上看30%產能。

法人預估，界霖集團今年業績可望逐季成長，預估6月起單月業績可超過新台幣4.5億元，今年整體業績可望超過50億元，較去年大幅成長35%，上看40%，挑戰歷年新高；預期今年每股稅純益挑戰6元，有機會再拚歷史新高。

從客戶端來看，法人表示，日系客戶占界霖整體業績比重，大約1/3，主要直接客戶涵蓋美系和日系等半導體廠商；間接客戶涵蓋車用第一階（tier 1）零配件大廠。（編輯：林沂鋒）

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