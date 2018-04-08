股王大立光12日法說 蘋單聚焦

2018-04-08 00:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／台北報導



大立光執行長林恩平 報系資料照片 分享 facebook 股王大立光12日將召開法說會，由執行長林恩平親自主持，由於近期蘋果iPhone處於新舊交替，訂單疲弱，預料3D感測鏡頭趨勢、蘋果訂單走向以及新廠產能及擴產進度，將是法人關注焦點。

大立光日前公布3月合併營收31.42億元，月成長42%，年減13%；今年第1季合併營收88.77億元，年減18%。大立光預期，目前仍處於淡季，雖有客戶新機推出，惟整體訂單動能趨弱，4月營收約與3月差不多。

由於近期美中貿易大戰開打，全球股市動盪，加上大立光對於營運展望仍趨保守，本周股價恐面臨3,000元大關保衛戰。

在出貨結構上，大立光的3月千萬畫素鏡頭出貨占比仍維持70%-80%，800萬畫素占比10%-20%。

大立光上周股價再度破底，盤中最低一度觸及3,005元低點，寫下2016年7月以來波段新低，隨後在外資買盤力棒尾盤拉高，力收平盤3,185元，上下振幅近6%。

累計自去年8月站上6,075元天價以來，大立光跌幅已近腰斬。

近期中國大陸手機市場需求已見回溫，預料對於大立光營收有所助益，但可能不及蘋果下滑的缺口。大立光是iPhone供應鏈中鏡頭主力供應商，去年第4季受惠iPhone X新機大進補，單季毛利率71.68％，營業利益100.5億元，稅後純益86.07億元，每股純益（EPS） 64.17元，同步改寫新猷，驚豔市場。

不過，iPhone X價格過高，市場叫好不叫座，去年11月大立光營收攀全年高峰後，隨著蘋果一再下修出貨目標，大立光營收反轉直下，逐月跳水式下滑，相較去年上半年，蘋果iPhone 7仍陸續出貨，市場估計，今年上半年因蘋果iPhone X/8銷售持續下滑，整體蘋果訂單表現不如去年同期。

市場預期，本季iPhone概念股處於新舊交替，大立光恐難逃淡季魔咒。