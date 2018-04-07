廣達本季營收將回升

2018-04-07 01:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



廣達（2382）第1季為今年營運谷底，法人預估第1季營收季減16%，年增3%，受惠於伺服器產品持續成長，以及新款Apple Watch帶動，營運從第2季開始回升，預期2018年獲利可望持續增長。

廣達表示，第1季筆電出貨量較去年第4季衰退兩成以上，主要是該公司以消費性筆電占比較高，第1季的出貨量衰退會比較明顯。穿戴裝置等產品也是下半年比較旺，至於第1季營收預估數字無法評論。

廣達去年第4季每股純益0.93元，低於法人預期。法人指出，新台幣升值導致營收減少，加上低毛利的高價產品如iMac與機櫃伺服器營收占比提升，抵銷了穿戴裝置轉虧為盈的正面因素，加上勞工成本提高，均侵蝕該公司去年第4季獲利。

凱基認為，雲端業務將是廣達2018年主要成長動能，主要是受惠資料中心市場持續擴張，且來自企業的需求也不斷浮現，預估廣達2018年伺服器營收將成長10%至20%，伺服器占整體營收比重將從2017年的17% ，提升到2018年的18%至20%。且機櫃式伺服器營收占比，將從2016年不到50%，提升到70%至75%。

至於穿戴式裝置方面，法人指出，去年受惠於Apple Watch出貨，穿戴裝置占廣達2017年營收比重12%至14%，穿戴業務並在去年第4季轉虧為盈，預期2018年廣達穿戴業務可成長10%至20%，2018全年可望轉盈。

廣達2018年2月營收642.94億元，年減13.3%，月減24.2%;累計2018年前兩個月合併營收1490.78億元，年減3.26%。