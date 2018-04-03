微星推出挖礦專用新主板

2018-04-03 21:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



微星（2377）衝刺「挖礦」商機，今（3）日宣布，推出B360-F PRO和H310-F PRO挖礦主機板，搭載多項獨家挖礦技術，最多可以支援到18張顯示卡，讓礦機挖礦速度加快、更具經濟效益。

微星今日特別推出多款H370、B360、H310系列主機板，遊戲系列還特別搭載VOICE BOOST獨家技術，讓玩家在跟隊友進行戰略對話時，遊戲中的背景音樂將自動降低調整，讓指令正確傳達。當對話停止，遊戲音效將自動回復原有設定，讓玩家的對戰聲與遊戲聲不打結，精準掌握到每一秒的致勝關鍵。

微星指出，看好虛擬貨幣挖礦持續發燒，MSI也同步推出B360-F PRO和H310-F PRO挖礦主機板，搭載多項獨家挖礦技術，最多可以支援到18張顯示卡，讓礦機挖礦速度加快、更具經濟效益。

微星表示，為了提供更好的電源輸出，MSI B360-F PRO可以支援到5個ATX電源供應器同步啟動。除了原先標準設計的一組24Pin標準電源供應器外，彩盒內更附贈4組額外線材，可以連接其他電源，將所有電源組合在一起，不用再額外進行串聯設定。省去購買大瓦數電源的費用，讓礦機成本更具優勢。