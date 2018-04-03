親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

獨／孫安佐遭爆曾脫衣衝上台 康橋拒絕讓他參加6月畢典

微星推出挖礦專用新主板

2018-04-03 21:22經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

微星（2377）衝刺「挖礦」商機，今（3）日宣布，推出B360-F PRO和H310-F PRO挖礦主機板，搭載多項獨家挖礦技術，最多可以支援到18張顯示卡，讓礦機挖礦速度加快、更具經濟效益。

微星今日特別推出多款H370、B360、H310系列主機板，遊戲系列還特別搭載VOICE BOOST獨家技術，讓玩家在跟隊友進行戰略對話時，遊戲中的背景音樂將自動降低調整，讓指令正確傳達。當對話停止，遊戲音效將自動回復原有設定，讓玩家的對戰聲與遊戲聲不打結，精準掌握到每一秒的致勝關鍵。

微星指出，看好虛擬貨幣挖礦持續發燒，MSI也同步推出B360-F PRO和H310-F PRO挖礦主機板，搭載多項獨家挖礦技術，最多可以支援到18張顯示卡，讓礦機挖礦速度加快、更具經濟效益。

微星表示，為了提供更好的電源輸出，MSI B360-F PRO可以支援到5個ATX電源供應器同步啟動。除了原先標準設計的一組24Pin標準電源供應器外，彩盒內更附贈4組額外線材，可以連接其他電源，將所有電源組合在一起，不用再額外進行串聯設定。省去購買大瓦數電源的費用，讓礦機成本更具優勢。

此外，礦工只需要使用MSI挖礦主板加上一套支援挖礦的無碟系統，便能同步支援多部礦機進行挖礦。如此不需要維護與安裝每台採礦機的作業系統，同時還可節省硬碟的成本。

微星搶攻「挖礦」商機，今（3）日宣布推出B360-F PRO和H310-F PR...
微星搶攻「挖礦」商機，今（3）日宣布推出B360-F PRO和H310-F PRO挖礦主機板，搭載多項獨家挖礦技術，最多可以支援到18張顯示卡。 業者/提供
分享

微星電源供應器
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

矽創Q2回溫 智慧機驅動IC出貨成長逾30%

2018-04-03 14:34

手機零組件／毅嘉、閎暉逆勢揚

2018-04-03 14:34

慧榮：NAND上半年供過於求 下半年略為吃緊

2018-04-03 12:36

矽創第2季營運回溫 全年出貨量增加30％以上

2018-04-03 12:34

新日光電站開發頭號戰將蔡年芳 傳已於3月底離職

2018-04-03 12:32

挖礦顯卡需求仍供不應求 權證首選這檔

2018-04-03 10:54

洋華虧損縮小 攻工控家電

2018-04-03 00:00

神基營運將強勁成長

2018-04-03 00:00

中華電瞄準學生用戶

2018-04-03 00:00

LG新機近了 大立光來電

2018-04-03 00:00

宏達電揮軍VR電影院

2018-04-03 00:00

電信業衝業績…什麼都可賣

2018-04-03 00:00

SSD需求旺 威剛創見樂

2018-04-03 00:00

遠傳搶市 結盟健身業

2018-04-03 00:00

聯發科攻WiFi 強碰瑞昱

2018-04-03 00:00

葡眾帶財 葡萄王配息6.7元

2018-03-10 00:02

中光電1月營收增17% 本月看淡

2018-02-10 00:02
看更多

熱門文章

大立光驚奇逆轉跌勢 台股收盤跌66.74點

2018-04-03 13:39

鴻海FII上證掛牌 延至下旬

2018-04-03 01:22

生醫利多 五檔強勢漲停

2018-04-03 00:00

聯發科攻WiFi 強碰瑞昱

2018-04-03 00:00

可成目標價 小摩喊470元

2018-04-03 01:22

16家法說接力 點火多頭

2018-04-03 00:00

Dr.eye譯典通改版 英業達旗下無敵 股價「無敵」

2018-04-03 14:34

元太三地擴產 資本支出倍增

2018-04-03 00:00

陸推電動車 概念股受惠

2018-04-03 00:00

山林水併購效益顯現

2018-04-03 00:00

MOSFET缺貨 大中受惠

2018-04-03 00:00

宏達電揮軍VR電影院

2018-04-03 00:00

英特爾失單 台積電受惠

2018-04-03 14:34

中鼎攜德商 衝離岸風電

2018-04-03 00:00

低價鋼鐵股 偏多操作

2018-04-03 00:00

中華電瞄準學生用戶

2018-04-03 00:00

LG新機近了 大立光來電

2018-04-03 00:00

SSD需求旺 威剛創見樂

2018-04-03 00:00

風力發電廠商太拉風 股價再度走強

2018-04-03 11:52

風電概念股「拉風」 中鋼構漲停

2018-04-03 14:34

蘋果Mac傳甩掉英特爾 台積電可望成最大受惠者

2018-04-03 12:26

美股重挫 台股開盤下跌50.73點

2018-04-03 09:20

美股跌 權證轉進業績股避險

2018-04-03 11:03

元太淡季力拚佳績

2018-04-03 00:00

神基營運將強勁成長

2018-04-03 00:00

矽晶圓缺貨題材熱 族群股價強漲

2018-04-03 11:23

和泰衝市占 新車款助陣

2018-04-03 00:00

台股震盪跌幅收斂 法人看好價值型股反彈

2018-04-03 15:03

電信業衝業績…什麼都可賣

2018-04-03 00:00

新麥攻海外 四路進擊

2018-04-03 00:00

東森減資 每股退還2元

2018-04-03 00:00

合晶早盤股價抗跌 逆勢走揚

2018-04-03 10:00

旺宏、華邦電 認購帶勁

2018-04-03 00:00

貿易戰陰霾美股重挫 台股恐震盪

2018-04-03 08:37

就市論勢／塑化、半導體 可留意

2018-04-03 00:00

遠傳搶市 結盟健身業

2018-04-03 00:00

宏普三大案入帳 營運靚

2018-04-03 00:00

穩懋3月業績增近4%

2018-04-03 00:00

大立光險破3000元大關 終場力收平盤

2018-04-03 15:03

日月光K25廠2020年Q1完工 可貢獻年營收百億元

2018-04-03 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top