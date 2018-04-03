微星新推出多功主機板 帶動業績增長

2018-04-03 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



微星今日表示，為迎合市場多元需求，新推出遊戲、商務與挖礦等用途的主機板，其中挖礦主機板可支援18張顯示卡，大搶挖礦商機。該公司2018年在挖礦、電競與主機板等部門業績成長帶動下，展望看好。

微星表示，因應時下主流的多工需求，英特爾正式推出H370、B360與H310晶片組產品，微星為了滿足玩家，在不同價位區間的多元需求，針對主機板旗下的遊戲極速系列、遊戲軍火庫系列與商務系列都有多款產品推出，玩家能依照自己的喜好選擇最適合的組合。

除了遊戲極速系列、遊戲軍火庫系列與商務系列主機板，微星亦同步推出虛擬貨幣專用挖礦主機板，除豐富的多卡擴充支援外，還搭載多項專屬挖礦功能，提供礦工最高的採礦效率。

微星指出，虛擬貨幣的挖礦持續發燒，該公司同步推出B360-F PRO和H310-F PRO挖礦主機板，搭載多項獨家挖礦技術，最多可以支援到18張顯示卡，讓礦機挖礦速度加快、更具經濟效益。

礦工只需要使用微星挖礦主板，加上一套支援挖礦的無碟系統，便能同步支援多部礦機進行挖礦。如此不需要維護與安裝每台採礦機的作業系統，同時還可節省硬碟的成本，可說是未來挖礦的主要潮流。

微星董事長徐祥之前表示，該公司2018年將打造完整電競生態圈，除了電競筆電外，還將推出電競桌機、電競監視器、滑鼠與鍵盤等完整的產品線，預定會在下半年放量，由於周邊產品獲利率不錯，也將推升微星獲利進一步上揚。

至於挖礦方面，徐祥說，從2017年5、6月開始的挖礦風潮，帶動顯示卡在這個月仍在缺貨，微星針對挖礦主，打造以顯示卡為主的系統產品，以滿足挖礦主的需求，目前已經與前幾大擴主聯絡，希望在2018年取得一些成績。

雖然同業大舉跨入電競產品，徐祥說，該公司有高達15款電競筆電，將推出一至兩款戰鬥機種，來維持一定的市占率，同時，該公司在電競周邊產品，如液晶監視器等，由於相當有特色，一直是供不應求，並追加產能的狀態，隨著生態圈的建立，將可以維持不錯的毛利率與獲利水準。