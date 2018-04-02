欣興：PIW市場開發策略長江書聖退休

2018-04-02 19:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB大廠欣興（3037）今天公告，PIW市場開發策略長江書聖退休一案，擬提報最近一次董事會通過，儘管新任者尚未出爐，不過，欣興強調內部既有人才協助，相關營運不會受到影響。

另據了解，該策略長退休後，未來仍將以顧問身分常駐美國協助欣興集團在當地的營運發展。

欣興先前是在2015年設立PIW市場開發策略長職務，主要是用於開拓物聯網穿戴等應用項目。