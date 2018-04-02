帆宣 傳拿下鴻海大單

2018-04-02 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹報導



鴻海集團位於廣州增城的超視10.5代廠，土建工程已經如火如荼趕工中。 讀者／提供 分享 facebook 市場傳出，帆宣（6196）拿下鴻海集團位於廣州增城的超視堺10.5代廠特殊氣體工程大單。外界預期，若樺漢順利完成收購股票作業，帆宣在鴻家軍加持下，可望成為鴻海集團進軍美國威州的重要衛星企業之一。

鴻海集團旗下樺漢日前宣布將斥資53億元公開收購帆宣。據了解，由於大陸廣州市政府資金到位，廣州市府與鴻海集團合資的超視堺國際科技10.5代面板廠，土建工程正快馬加鞭趕工興建中。廣州增城超視堺園區啟動，將帶來數百億的工程及設備商機，台灣設備廠可望陸續承攬相關工程，亞翔、盟立、帆宣及東捷相對受惠。

經濟日報提供 分享 facebook 伴隨著兩岸半導體及面板廠建廠工程方興未艾，智慧製造的設備廠營運跟著起飛，法人估計，超視堺10.5代廠特殊氣體工程大單入袋下，這不但是帆宣的第一筆10.5代面板廠訂單，深具指標性意義；更可望將帆宣累計在手訂單推升到去年業績200億元大關，今年營運升溫可期。

帆宣去年合併營收202.12億元，稅後純益6.52億元，雙創歷史新高。每股稅後純益3.77元，為近13年新高。估計帆宣在手訂單已逾190億元，刷新紀錄。

除了半導體設備大廠荷商艾司摩爾（ ASML）預告，新一代極紫外光（EUV）系統設備出貨，今年將較2017年倍增。為ASML代工的帆宣，也是美商應用材料的面板設備代工廠，應用材料視面板產業為快速崛起的新市場。因應這波製造代工需求大幅成長，帆宣原本在南科的一期、二期廠房共有2.2萬平方米，早已不敷使用。帆宣去年5月自法院買下南科三期3.6萬平方米的新廠房，改裝工程已進尾聲，即可導入生產、挹注營收及獲利。