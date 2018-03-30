研華認購日本Nippon RAD 19%股權 強化物聯網布局

2018-03-30 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



全球物聯網智能系統廠研華（2395）30日 召開董事會通過，計劃認購日本IoT系統集成公司Nippon RAD Inc. （4736.JASDAQ）普通股共計1,004,310股，相當於Nippon RAD 19%股權，每股認購價格為日幣1,098元，總認購金額為日幣1,102.7百萬元 （約當新台幣3億元），Nippon RAD將正式成為研華於日本市場的物聯網系統集成共創夥伴（ IoT System Integrator Co-Creation）。

研華指出，Nippon RAD總部位於東京，員工人數約300人，於大阪、名古屋與福岡均有辦公室，為日本當地具有歷史以及規模之系統集成商。研華希望藉由此次策略聯盟，與Nippon RAD在工業物聯網以及設備智能化等領域形成平台供應商與系統集成商之上下游協同共創（Co-Creation）模式。

除了技術與產品上的支持外，研華也將與Nippon RAD進行共同行銷，落實WISE-PaaS和SRP（Solution Ready Platform）解決方案之銷售。Nippon RAD將成為研華於日本在地的WISE-PaaS發展中心，並且積極採用研華的物聯網雲平台（WISE-PaaS）和整合型解決方案於工業務聯網相關之專案與場域中，尤其在智慧工廠及工業4.0應用等。

研華董事長劉克振表示，日本是研華發展IoT的戰略市場，除了當地成熟的先進製造市場外，物聯網其他相關的發展機會也相當巨大。Nippon RAD是少數集成商中，有決心從傳統IT解決方案轉型至物聯網解決方案之合作夥伴。藉由與Nippon RAD的合作，研華有信心可以進一步擴大於日本工業物聯網之成長與市占率。

Nippon RAD創辦人暨董事長大塚隆一表示，身為日本具有開創性的系統集成商，Nippon RAD始終追求在軟硬體整合方案上的創新與精進。面對IoT的巨大商機，尤其是在工業與設備智能化領域，Nippon RAD需倚賴殷實的技術與平台夥伴共同完成解決方案。自與研華合作之後，Nippon RAD已在短時間內達成許多具指標性的IoT專案。Nippon RAD將持續專注在日本工業物聯網領域，相信藉由與研華之『共創』策略聯盟，Nippon RAD將在未來數年有爆發性的成長。