吉茂31日起公開申購 承銷價格18.91元

2018-03-30 16:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



吉茂(1587)上市前競價拍賣作業，3月30日完成開標。本次辦理競價拍賣5540張，參與投標之合格標單共866筆，投標總張數計22,613張，開標結果最高得標價22.25元，最低得標價20元，得標加權平均價格20.46元，為競拍底價15.5元之1.32倍，高於最低競價拍賣承銷價格的1.22倍，本次辦理公開申購的承銷價格為18.91元，公開申購期間為3月31日至4月3日，並於4月10日公開抽籤，4月16日掛牌上市。

吉茂為汽車水箱及其零組件研發、製造與銷售，是同業極少數從模具開發、零件到成品製造採一條龍式生產之水箱供應商，故產品品質、交期與成本皆較同業具競爭力，且汽車零組件業最重要的即為模具，該公司累積超過30年的模具開發經驗，模具開發總數超過3,000套，產品品項多達4,500款以上，涵蓋各種品牌各種規格，形成產業進入門檻。

該公司指出，依據Global Industry Analysts, Inc產業研究報導，截至2020年為止汽車水箱市場隨著車輛保有量持續增加而成長，該公司過去因產能受限使得營收、獲利維持平穩，展望未來，隨著南京新廠產能開出，合作夥伴DENSO集團持續提供通路及技術資源，加上吉茂精密積極開發北美DIY市場、東南亞、中東及中國大陸等地區優質客戶，並以既有之模具開發經驗及優異生產技術，持續布局油電混合車所需之逆變器散熱器、冷凝器、伺服器散熱器等各項車用及跨領域散熱器冷卻系統，有助於維持產業競爭力並持續提升成長動能。