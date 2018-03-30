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影／相機漂流2年後到蘇澳 日女大生：當時為救人遺失

神基V110機皇升級 助公用事業數位轉型

2018-03-30 14:49聯合晚報 記者葉子菁／台北報導

強固型工業電腦神基科技（3005）今發表全新升級的機皇GetacV110兩用可旋轉式平板電腦，以因應產業數位化發展趨勢，提高公用事業領域專業用戶的生產力與靈活度。

董事長黃明漢表示，公用事業公司（水、電、瓦斯公司等）經營面臨許多經營挑戰，包括降低成本的壓力、提升運營效率、加速反應問題的能力、更即時向客戶提供資訊以及與符合安全、資安、及環境等法規改變。因此企業數位轉型策略採取移動解決方案為核心的企業，可提供更佳的彈性、效率和回應能力，並且提升外勤人員的生產率和客戶參與度。

平板電腦神基工業電腦

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