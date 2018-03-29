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UL推出循環經濟係數認證 華碩拔頭籌獲認可

2018-03-29 17:43經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

UL (Underwriters Laboratories) 今日宣佈推出循環係數認證計畫 (Circularity Facts Program) ，以評估企業從線性經濟轉型到循環經濟所做的努力，華碩是全球首家參加 UL 循環係數認證的企業。

UL 透過產品的回收物含量與可回收性、以及工廠現場的廢棄物處置狀況等資料來綜合評估華碩的循環性。事實上，製造商實施循環經濟模式，可以在生產過程中減少廢棄物的產生，達到更高的經濟效益。

在循環經濟認證推出之前，UL 已有多種不同的可持續性評估標準，用來驗證生產流程和產品本身的具體循環性。這些評估範圍涵蓋了回收物含量 (包含封閉式) 、生物基含量 (Bio-based content)、可回收性、廢棄物產出最小化，以及廢棄物零填埋。

如今 UL 將這些可持續性評估標準整合為新的循環係數認證計畫 ，用來證明企業實踐循環經濟。藉由循環係數認證，UL 從產品、工廠、企業三個層面的循環性和可持續性進行定量評估，將評估結果編入循環係數報告，這一動態的模組化報告會隨著企業循環經濟實踐的不斷發展而定期更新。

在進行循環係數認證過程中，UL 為華碩的筆記型電腦、桌上型電腦和負責翻新電腦的工廠進行生產物料循環性的檢測和評估。華碩提供一年的廢棄物處理資料，以及電腦產品裡的回收物或翻新零組件含量的資料，而產品的可回收性則由外部實驗室或回收商進行評估，並發送可回收性評分報告給 UL，這些資料都被視為循環係數記錄在華碩的循環經濟認證報告中。

UL 全球副總裁兼環境部總經理 Alberto Uggetti 表示，現今很多公司的可持續性行動還只是集中在產品層面，如果要升級到更全面的永續策略，實現可循環性生產是相當重要的一步。為推動企業的永續發展，UL 在全球率先推出了循環經濟認證，評估企業在產品、設施、具體行動等方面的循環性。

廢棄物華碩

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