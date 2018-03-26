晶心科去年轉盈 64位元處理器搶進SSD

2018-03-26 18:49 中央社 台北26日電



矽智財(IP)廠晶心科去年營運轉虧為盈，每股純益新台幣0.54元。晶心科總經理林志明今天表示，64位元架構的處理器核心NX25已授權網通客戶，應用於企業級SSD。

晶心科下午舉行法人說明會，林志明指出，至去年底全球授權客戶超過145家，遍及台灣、中國大陸、韓國、日本、歐洲及美國，累計授權合約超過204份，嵌入晶心處理器的系統晶片累計出貨量達25億顆。

晶心科去年總營收2.89億元，其中，IP授權收入占83%，技術權利金收入占13%，IP維護服務收入占4%；台灣客戶比重達47%，大陸占25%，美國占16%，其他占12%。

物聯網是晶心科IP最主要應用市場，占37%；快閃記憶體控制器占18%；觸控與指紋辨識等傳感器占12%；微控制器(MCU)占9%。

晶心科去年營運順利轉虧為盈，每股純益0.54元；今年2月因客戶授權金減少及客戶合約遞延影響，單月營運虧損，每股虧損0.11元。

林志明表示，晶心科在比特幣並沒有著墨，不過，在人工智慧方面可扮演運算、系統控制與語音助理等角色。至於64位元架構處理器核心發展，林志明指出，今年已授權網通客戶，應用於企業等級固態硬碟儲存領域。