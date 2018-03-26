銅箔基板廠商受惠漲價效應 第1季淡季不淡

2018-03-26 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



第1季因銅箔基板整體產業調漲價格成功，包括台光電（2383）、聯茂（6213）首季業績可望淡季不淡。台光電去年EPS高達8.74元創新高，法人預估全年獲利上看33億元，每股獲利突破10元，將再創歷史新高紀錄；聯茂因Intel Purley平台持續出貨放量，再加上漲價成功，今年整體表現可望穩定成長。

台光電去年EPS8.74元，擬配發4.8元現金股利，展望今年，第1季因銅箔基板整體產業調漲價格成功，可望支撐單季營運表現，整體上半年，中、韓系手機仍為營運成長主力。該公司去年第4季已經與中、韓兩大手機客戶進行合作，新材料可望解決軟硬板材料在高溫高屏環境下，所產生的問題，預期今年第2季可望開始挹注營收，而中系主力客戶整體滲透率將從去年的50%拉升至70%。

在中美兩市場需求推升下，台光電網通領域今年營收貢獻將維持高成長，車用除受惠汽車電子化趨勢，車用板需求大幅提升之外，部分資通訊設備從傳統版轉為HDI亦漸為趨勢。法人預估台光電今年營收260.87億元，年成長一成，EPS估10.03元，可望創歷史新高佳績。

聯茂去年毛利率14.61%，每股獲利4.11元，獲利創下近年新高表現，董事會也擬配發3.1元現金股利。 該公司前2月營收年增17.3%，3月營收可望回溫，因銅箔價格上漲，銅箔基板廠商也在第1季成功調漲售價，以反應成本，再加上Intel Purley平台相關產品出貨量放大，首季業績可望淡季不淡。