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聯發科P60晶片印度告捷 攜手小米、OPPO搶復甦商機

2018-03-26 12:13經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）在Helio P60晶片打響中國市場後，第2季印度手機市場將再傳捷報。印度手機市況歷經一年多低迷，研調機構調查2018年印度市況開始復甦，聯發科擊敗高通與展訊，攜手中國小米、OPPO及本土手機商Micromax搶攻印度復甦商機，上半年手機晶片銷量將較預期增加一成以上。

根據研調機構IDC調查，在全球前20個表現最好的智慧手機市場中，印度的增速排名第一，2017年印度銷售1.24億支智慧型手機，年增長14%，取代中國成為全球成長最快地區。業者發現在去年下半年感受到印度市場復甦跡象，而今年上半年需求開始加溫，其中又以中國品牌手機在印度成長最為強勁，市佔率從2016年的34%增加到53%，在印度市場前五名中，除了三星之外都是中國品牌天下。

聯發科在中國成功奪回OPPO及魅族供應鏈，3月開始受惠於中國手機新機推出及客戶備料需求，P60出貨動能強勁強勁，而印度市場也傳來捷報，以高性價比成攻擊退高通與展訊晶片，攜手小米、OPPO及印度本土Micromax搶攻復甦商機，其中小米在印度優勢銳不可擋，市佔率高達25%擠下老牌三星23%市佔率，登上印度手機龍頭寶座，間接帶動聯發科晶片需求水漲船高。

法人指出，聯發科第2季P60晶片在中國及印度成長快速，於台積電12吋加投萬片產能，預期聯發科相關晶片組出貨第2季季增10%至15%，出貨量到150萬至180萬顆，營收表現將優於預期，呈現雙位數成長。受惠於基本面轉強帶動，聯發科今日股價強勢上攻，盤中一度來到347.5元高點，漲幅5.94%。

印度智慧型手機聯發科
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