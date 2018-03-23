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威盛將不配股利 為連續第14年不配股利

2018-03-23 20:09經濟日報 記者謝佳雯╱即時報導

IC設計廠威盛（2388）今（23）日公告去年度自結財報，全年稅前盈餘不到2,500萬元，年減逾八成，每股稅後純益0.1元，該公司並決定不配股利，為連續第14年不配股利。

據威盛公告，去年合併稅前盈餘為2,484萬元，每股稅後純益0.1元。由於該公司去年前三季每股純益就是0.1元，代表去年第4季只有損益兩平，低於上季的0.04元。

由於去年全年每股獲利僅0.1元，威盛董事會決定不配發股利，另將於6月26日舉行年度股東會。

威盛股利
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