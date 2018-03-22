日矽併控股公司4月30日掛牌 日月光高低震盪加劇

2018-03-22 13:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



日矽併最後一哩路即將達成，隨著日月光（2311）與矽品（2325）同步於4月17日為最後交易日，18日停止交易，新命名的日月光控股公司於4月30日於台灣與美國ADR重新掛牌上市交易，這家被法人圈冠上的「IC封測業的台積電」也將正式誕生。受此利基鼓舞，日月光今（22）日股價以上漲1.35元高盤跳開，盤中一度攻上44.55元高價，改寫二年10個月來新高，惟高檔震盪加劇，尾盤隨大盤回檔走弱。

受日月光新控股公司掛牌時間的逐告逼近，近來外資與市場實戶群進場加碼日月光力道也伴隨轉強。根據資料顯示，今年來外資對日月光的操作，幾乎是只進不出，1月合計買超66,204張、2月小買530張，3月再擴大買超72,075張；投信自營商在3月間也買超約4,000張。

綜合法人圈看好日矽併後的三大關鍵，首先是，日月光為全球第一大IC封測廠，矽品則為第三大廠，二家大廠結合後勢必更成為全球IC封測廠巨人，龍頭地位將更屹立不搖。

由於兩家公司將挾著各自專精的技術產品與大廠客戶的往來優勢，新成立的控股公司對半導體產業影響力，將拉高到更高位階，看俏結合後「1加1大於2」的效益，因此，給予新控股公司的本益比將同步遞增。

第二是，日月光公司係以現金購併矽品股權，矽品311.7億元股權不會轉到新的控股公司，但矽品的營運獲利都將百分百挹注到新的公司來，將對新的日月光控股公司未來財報的美化，將有相當程度的貢獻。

已有法人研究報告預估，日月光控股公司2018年每股稅後純益（EPS）上看7.4元。

第三是，新的日月光控股公司資本額將是目前日月光的一半，因此，持有日月光股票的投資人未來轉換成日月光控股公司時，股票將由原來的1張變成0.5張，但日月光控股公司股價將由4月17日最後收盤價翻一倍掛牌。換言之，日月光的籌碼將更輕薄、集中與穩定。