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醫揚入股美爾敦 搶攻全球智慧醫療市場

2018-03-22 12:01經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

醫揚（6569）去年第4季以3,900多萬元入股智慧病房解決方案龍頭商美爾敦，成為指標性戰略股東，醫揚並從本季開始正式出貨予美爾敦。醫揚表示，希望能結合兩家公司的軟硬體優勢，於2018年起全力搶攻全球智慧醫療市場，並將主要目標市場放在中國。

醫揚表示，看好美爾敦運用物聯網與區塊鏈技術，打造醫病共同決策平台，將四散在醫院各地的零碎醫病資訊作高度整合，並鏈結醫療資訊系統、護理資訊系統，能即時、自動地串連上傳病人的生理訊息。

美爾敦以軟韌體開發能力打造醫聯網IoT平台，結合醫揚醫療級電腦製造能力，雙方可望共同建立智慧醫療生態圈。

醫揚表示，美爾敦在台灣已和新開幕的輔大醫院、永齡健康基金會捐贈的台大癌醫中心醫院合作全院導入，花蓮慈濟醫院、台中慈濟醫院也即將加入全院導入規劃，另與萬芳醫院也有做專案場域合作。

在大陸地區則於武漢、天津、山東當地的三甲醫院導入應用。雙方合作後，預期對醫揚擴大智慧醫療市場領域有顯著幫助。

醫揚表示，公司將美爾敦的智慧病房解決方案導入歐美既有醫療通路，擴大歐美市場，同時也藉由美爾敦在中國的戰略夥伴快速拓展，目標創造雙贏。

醫揚去年稅後淨利1.15億元，較前一年衰退近三成，每股盈餘5.79元，獲利衰退主要受匯率影響所致，公司董事會日前也已公告每股將配發現金股利6.5元。

醫揚預期，今年醫療控制器出貨將持續成長，看好市況需求，並規畫今年上半年開出第二條產線。

慈濟萬芳醫院輔大
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