技嘉2017年EPS為4.41元 創2007年以來新高

2018-03-21 20:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



技嘉今日公布2017年第4季稅後純益8.42億元，較2017年第3季衰退23.86%，2017全年稅後純益27.86億元，較2016年成長21.5%，創2007年以來新高，2017年每股純益（EPS）為4.41元。

比特幣掀起挖礦熱潮，帶動技嘉2017年第3季顯示卡業務飆升，激勵稅後純益來到11.06億元，季增94.04%，為2003年第1季以來新高，不過，該公司今天公布2017年第4季稅後純益8.42億元，季減23.86%，法人認為，顯示卡的業務退燒，加上英特爾第八代處理器的影響力不如以往，使得2017年第4季獲利衰退。

技嘉過去營收主力以主機板為主，2017年下半年比特幣挖礦熱潮，帶動該公司顯示卡出貨飆升，同步推升2017年第3季獲利大幅攀高，外界預估，2017年主機板業務占技嘉營收比重已降到四成以下，顯示卡業務提升到五成以上。

展望2018年，技嘉2017年主機板出貨量衰退兩成，是三大業務中唯一下滑的部分，2018年將谷底回升，其中，中國大陸市場回溫與否將是關鍵。此外，2018年第1季有新產品出來，預估2018年主機板將有雙位數成長，技嘉內部目標，是重回2016年出貨1,550萬片水準。

至於顯示卡方面，由於需求無法預測，技嘉董事長葉培城認為，「假如能維持2017年出貨水準，那就是滿分」，主因「挖礦」不屬於常態性商機，很難預估需求能維持多久。

至於伺服器部分，該公司2017年業績成長兩成兩成以上，預估2018年將持續成長，希望網通事業的業績能突破百億元關卡。其中，北美市場對伺服器需求較大，由於過去當地不是技嘉最擅長的地區，但2018年接到新客戶、出貨新產品，技嘉在北美市場會有明顯的成長。