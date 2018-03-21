智慧醫療展下周開展 安勤打造智慧醫院、照護體驗情境

2018-03-21 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



2018年智慧醫療展27日至30日在南港展覽館舉辦，工業電腦廠安勤科技（3479）此次以主題方式展出「智慧醫療互動體驗館」，打造出以智慧醫院與智慧照護的模擬情境，實境展演讓參觀者實際感受完善且高效益的智慧醫療與照護。

安勤為Intel物聯網解決方案聯盟(Intel Internet of Things Solutions Alliance)會員之一，為專業嵌入式工業電腦製造商，致力於提供完整的嵌入式解決方案。

全球智慧醫療已成顯學，旨在讓病患得到更周全的照護，並使醫護人員絕大部分時間用於照護病患，且提升醫院管理績效。2018智慧城市展特別創新規劃智慧醫療互動體驗區，將台灣最優秀的ICT實力展演在展場每區的模擬情境，讓參觀者體驗未來智慧醫院之照護，國內外眾多醫療產業高層亦可見識台灣醫療高科技的實力。

智慧醫療互動體驗館集結八家台灣最優質ICT廠商安勤科技、元太科技、台達電子、奇翼醫電、青輔、研華、新世代機器人暨人工智慧股份有限公司、慧誠智醫-共同策劃次世代智慧病房互動體驗區。

安勤將以IoT/IoMT為基礎的感知設備再加ICT的訊息整合，藉由最新的各種生理量測、智慧床墊、智慧鞋墊、電子紙應用、智慧藥櫃、醫療電腦與臨床機器人，彼此協同運作之下整合出次世代的智慧病房照護平台。