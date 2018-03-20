研華3億認購海華私募 加深無線通訊模組合作

2018-03-20 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



全球物聯網智能系統商研華20日公告由100%持有之子公司研華投資認購海華科技私募普通股共計17,500,000股，每股認購價格17.1元，總認購金額2.99億元，藉以共同推動工業物聯網應用發展。

海華目前是研華WIFI、藍牙通訊模組之合作夥伴，雙方藉由本次私募案，將加深彼此於無線通訊模組之合作，以共同推動工業物聯網應用發展。

研華表示，無線通訊模組是未來數位經濟時代、海量物聯網、人工智慧與大數據不可或缺基礎元件，透過通訊技術革新讓萬物皆可連網。研華將透過內部研發與外部投資與合作，加速工業無線通訊模組在各垂直市場的應用。

然工業物聯網應用範疇廣，需布局多元無線通訊模組，以因應市場需求。經由此股權合作，結合海華無線模組標準品設計與生產優勢，將強化研華無線通訊產品之競爭力，透過Design-in Service Business Model，協助客戶開發各式各樣的智慧無線連網裝置。而海華作為研華無線模組之合作夥伴，研華將協助海華加速進入工業物聯網之應用市場。

研華董事長劉克振先生表示，近期無線網路技術因為物聯網應用而蓬勃發展，低功耗廣域網路的興起只是個開端，未來伴隨著5G的普及，將會創造物聯網商機的大爆發。研華的長期策略就是要結合海華這樣的夥伴，讓無線模組標準化、智能化、安全化，來降低智慧連網裝置的開發門檻，與使用人工智慧的連線成本，讓每一個軟體獨立開發商能夠創造出多樣性、量身訂做的物聯網需求；並進一步結合邊緣計算與雲端大數據，形成智慧化的應用場景和應用模式來服務實體經濟，進而推動商業模式的改變。

海華董事長程建中先生表示，海華目前在無線模組的出貨，已經位居產業的第一領先群，近幾年在智能家電、智能娛樂等消費型物聯網（Consumer IoT）模組的出貨也有不錯的成績。研華目前作為國內工業電腦的龍頭，相信在與其合作後，能擴大無線模組在工業物聯網（IIoT）方面的應用。

除了在硬體方面，雙方合作更大的意義與利基，即是希望能將海華多年來在智能製造（Smart Manufacturing）所累積軟體與數據分析的經驗與成果，與研華目前所致力建構的eco-system平台做更深入的合作開發，以期讓我們的合作，由目前的IIoT更進一步往AIoT方面深化，以進一步驅動在醫療、運輸、倉儲等各領域的智慧應用，創造出雙方更大的附加價值，並朝向整合創新服務的目標前進。