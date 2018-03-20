南台灣地震 群創：產線復歸中

2018-03-20 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



台南下午5時許發生地震，群創表示，南科廠區測得2-4級，已啟動緊急措施，人員安全無虞。目前產線正復歸中，對營運影響不大。