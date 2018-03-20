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自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

南台灣地震 群創：產線復歸中

2018-03-20 18:26經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

台南下午5時許發生地震群創表示，南科廠區測得2-4級，已啟動緊急措施，人員安全無虞。目前產線正復歸中，對營運影響不大。

群創地震

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