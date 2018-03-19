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仁寶第2季業績反彈上升 2018年PC產品出貨成長1%至5%

2018-03-19 22:13經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

仁寶2017年第4季毛利率3.3%，創2014年第4季以來新低，2017年第4季稅後純益20.98億元，季減10%，年減20%，該公司2018年第1季是營運谷底，第2季業績反彈上升，2018年個人電腦（PC）產品出貨成長1%至5%，優於產業水準，非PC產品出貨則大幅成長20%。

仁寶2017年營收8,876.57億元，年增16%，2017年稅後純益57.50億元，年減29%，2017年每股純益（EPS）1.32元，主要是受到樂視事件的影響，樂視影響到仁寶2017年獲利35.88億元，影響EPS數為0.82元，若排除樂視的衝擊，則2017年獲利可以成長5%至6%。

仁寶2017年第4季毛利率，季減1個百分點，主要是受到零組件價格上漲，工廠招工的成本上揚，以及客戶產品組合變化，導致毛利率創三年新低。2018年第1季受到淡季影響，PC出貨量季減15%至20%，非PC出貨量季減20%至30%。

展望2018第2季，仁寶PC產品與非PC產品均季增15%至20%，業績開始反彈向上，尤其該公司在智慧音箱2016年就已經布局，2017年開始出貨，其中兩大個人語音助理系統，仁寶都有布局。

據了解，包括亞馬遜與Google兩大智慧音箱系統，仁寶均有出貨。另外，在熱門的電競產品，仁寶早已出貨，例如宏碁許多電競筆電，就是由仁寶操刀。

仁寶總經理陳瑞聰表示，2018年全球筆電出貨量預估在零至正負2%之間，商用筆電因為微軟Win 7停止支援，需求會上揚，仁寶商用筆電占比高，使得仁寶2018年筆電出貨，會高於產業水準，至於非筆電產品，例如智慧裝置等，2018年的成長更是相當顯著。

至於聯寶何時入帳，仁寶表示，目前一切按進度進行，由於2018第1季是聯想2017年會計年度底，礙於季底作帳，法人預期，聯寶案有機會是在2018第2季入帳。

至於如何因應零組件漲價，陳瑞聰說，包括MLCC、PCB、塑膠粒，甚至是紙張都在漲價，仁寶在新的計畫案，會向客戶反應零件上漲的成本，最少希望客戶能負擔50%以上的漲價成本。

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