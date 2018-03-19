動力-KY去年EPS4.26元 較2016年腰斬

2018-03-19 19:11 中央社 台北19日電



電競顯示卡散熱風扇廠動力-KY公佈2017年合併營收新台幣12.91億元，年增10.06%，創歷史新高，稅後淨利8600萬元，年減41.31%，EPS為4.26元，低於2016年的8.86元。

動力-KY表示，去年受惠於虛擬貨幣挖礦潮及多人線上遊戲如「絕地求生」等爆紅，整體中高階電競顯示卡散熱風扇的需求大幅提升，營收衝上歷史新高。

不過受到美元匯率貶值、上游零組件缺貨及漲價、中國大陸人力成本提高，及中國環保相關法令趨嚴等影響， 致整體出貨經濟規模應產生效益遭到部分稀釋，毛利率較2016年下滑4.97個百分點，稅後淨利8600萬元，年減41.31%，每股稅後盈餘4.26元，低於2016年同期的8.86元，主要因為公司上市股本膨脹稀釋每股盈餘。

2017年電競應用相關產品出貨量約1104萬套， 占整體營收比重提高至82.59%，持續站穩專業電競用PC散熱風扇的龍頭地位。

動力董事會通過2017年度盈餘分配案，將配發2元現金股利，配發比率達4成以上，以今天動力收盤參考價97.7元計算，現金殖利率2.05%。

展望2018年，動力持樂觀態度，主要在於輝達（NVIDIA） 預計於今年上半年將發表新一代Volta繪圖晶片系列，新一代Volta繪圖晶片預計將較目前的Pascal架構運算效能大幅提升5成以上，可望帶動電競相關產品新一波的升級潮， 並大幅提升散熱產品的需求，為今年營運的主要成長動能之一。

動力表示，今年將拓展車載及智慧家庭等新興應用領域市場，其中車載應用產品今年將從車用影音散熱系統拓展至高單價的車內空調風扇，智慧家庭產品將開發掃地機器人及空氣清淨機等新產品，搶攻海外新市場，有助於降低電子業淡旺季的波動影響，並擴大客戶族群至娛樂、車用及工業等多元領域。

獲利部份，動力指出，輝達（NVIDIA ）今年將發表新世代繪圖晶片，有助帶動下游顯示卡廠商推出新款電競應用產品，進一步提升高階散熱風扇出貨量，配合新產線擴充與自動化製程升級等工程，提高整體營運及管理效能，毛利率有有機會逐步上揚。