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光寶取得ISO 26262《道路車輛功能安全》認證

2018-03-19 14:32經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

光寶科技 (2301) 今（19）日宣布由國際認證機構TUV NORD，透過危害分析與風險評估等多項驗證，成功取得歐盟官方針對大批量量產產品電子電氣系統功能安全的強制性認證機制－ISO 26262，確保公司生產之產品功能安全皆符合所需汽車安全完整性等級，提升旗下汽車電子與智能汽車應用相關產品未來在歐盟市場的競爭力。

光寶表示，汽車功能安全設計在業界備受重視，隨著自動駕駛等技術的迅速興起，做為國際汽車發展指標區域，歐洲地區已將ISO 26262《道路車輛功能安全》國際標準（以下簡稱『ISO 26262』）正式納入歐盟官方汽車法規。

光寶看好智慧汽車範疇強勁的成長動能與龐大的市場潛力，積極布局相關領域並廣納全球優秀人才，設立研發中心與製造基地，在「車聯網」、「駕駛安全／ADAS（先進駕駛輔助系統）零部件」與「節能應用／LED車燈」等發展方向展現強烈企圖心，運用多年來與全球一線汽車電子供應商合作的豐富經驗，致力引領產業加速擴張，一同邁向智慧汽車新紀元，全面顛覆以往的行車與乘車體驗，由交通著手為人們創造更優質便利的生活。

此外，光寶也將於本（3）月底前往中國湖北參與「2018中國（武漢）國際汽車技術展覽會」，於亞洲首度展出整合T-Box車載資通訊、V2X、抬頭顯示器、ADAS（先進駕駛輔助系統）與車用無線充電等先進技術的「智慧駕駛艙」，展現長期深耕智慧汽領域的豐碩成果。

光寶科歐盟汽車電子
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