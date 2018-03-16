華碩調高配股率 去年每股擬配發現金股利15元

相關新聞
想參加鴻海FII上市抽籤？ 小股東：太複雜了2018-03-16 11:10
和碩上季營運 三率三降2018-03-16 01:07
緯創陷「防水門」 融券異常2018-03-16 01:07
佳凌私募案 想拓展車載市場2018-03-16 14:38
愛立信總裁：今年5G應用更廣2018-03-16 14:38
立積FEM切手機應用 營運拚雙位數成長2018-03-16 14:38
看緯創股價…法人維持中立2018-03-16 01:07
偉詮電本季釋單華泰2018-03-16 00:02
台達電強攻照明 推智慧大樓方案2018-03-16 00:02
減資+配息 南茂每股發1.8元2018-03-16 00:02
燦坤去年EPS1.64元 配1.36元2018-03-16 00:02
昇貿配息1元 加碼大陸2018-03-16 00:02
安馳去年EPS2.57元 股利2.5元2018-03-16 00:02
智易去年EPS 3.21元2018-03-16 00:02
麗臺去年EPS -1.8元2018-03-16 00:02
啟碁去年EPS 5.76元 今年更旺2018-03-16 00:02
隆達轉盈 去年每股賺0.25元2018-03-16 00:02
晶電營運有壓 外資降評2018-03-16 00:02
臻鼎去年EPS 6.43元 擬發現金股利3.3元2018-03-16 00:02
陸自動化設備需求熱 投顧看好上銀、亞德客2018-03-15 14:35
安馳Q1業績拚小增 益登Q2升溫2018-03-15 14:35
砷化鎵晶圓「感」熱 看好逐年成長2018-03-15 14:35
被動元件返高峰 國巨、奇力新看旺2018-03-15 14:35
無線充電4傑 今年出貨倍增2018-03-15 14:35
世界 單季營收挑戰雙位數成長2018-03-15 14:29
去年EPS2.41元 氣立擬配現金2元2018-03-15 14:29
去年獲利近10年新高 偉詮電減資+配息 帶量走揚2018-03-15 14:29
去年EPS 0.25元 隆 擬配息0.2元2018-03-15 14:29
IDC出貨上修二成／敦泰坐穩全球一哥2018-03-15 14:29
認購近3萬張 可成入股嘉聯益2018-03-15 14:29
指紋辨識晶片投片量增 世界先進上半年產能滿載2018-03-15 13:13
被動元件產因年假影響中斷營運上揚 3月營運將明顯回升2018-03-15 11:42
世芯派息1.0241元2018-03-13 00:04
信邦配息4元 創新高2018-03-13 00:04
中磊國際化…總座帶頭考多益2018-03-13 00:04
中磊現金滿手 加速併購2018-03-13 00:03
華立多路並進 營運點火2018-03-13 00:03
中華電前二月EPS 0.78元2018-03-13 00:03
TPK配息3元 殖利率4%2018-03-13 00:03
熱門文章
想參加鴻海FII上市抽籤？ 小股東：太複雜了2018-03-16 11:10
緯創陷「防水門」 融券異常2018-03-16 01:07
緯創防水門事件 融券大增2018-03-15 21:53
現金股利6.3元歷年次高 台塑化配息要發600億元2018-03-16 01:41
籌碼換手股 醞釀上攻2018-03-16 00:01
看緯創股價…法人維持中立2018-03-16 01:07
尾盤台積電拉抬權值股 台股漲9點收11,027點2018-03-16 13:53
傳陸廠覬覦環球晶 母公司中美晶公司派關注2018-03-16 14:46
中華電金雞 是方6月上櫃2018-03-16 00:02
中碳強攻電動車商機2018-03-16 00:02
和碩上季營運 三率三降2018-03-16 01:07
中小股逆勢漲 盤面焦點2018-03-16 00:01
大成 擴大蛋品一條龍2018-03-16 00:02
台股穩在萬點上 證券股具3低優勢2018-03-16 11:49
晶電營運有壓 外資降評2018-03-16 00:02
啟碁去年EPS 5.76元 今年更旺2018-03-16 00:02
偉詮電本季釋單華泰2018-03-16 00:02
就市論勢／中概內需族 可留意2018-03-16 00:02
數字科技 擬配發現金股利15.5元2018-03-15 19:58
儒鴻將配發9.5元股息2018-03-16 00:02
陸廠覬覦環球晶？ 中美晶布局經營權保衛戰2018-03-16 14:27
AMD新處理器4月推出 祥碩成長引擎啟動2018-03-16 11:45
富時國際（FTSE）權值調整 台股尾盤戲劇化擺尾拉抬2018-03-16 17:18
美股反彈、亞股觀望 台股開盤小跌8.2點2018-03-16 09:06
台橡配息0.96元 Q1獲利俏2018-03-16 00:02
台達電強攻照明 推智慧大樓方案2018-03-16 00:02
環球晶握戰略貨源 業界：政府該奧援2018-03-16 14:27
減資+配息 南茂每股發1.8元2018-03-16 00:02
臻鼎去年EPS 6.43元 擬發現金股利3.3元2018-03-16 00:02
商店街加碼購物優惠2018-03-16 00:02
大陸市場續殺價、新事業效益未明 晶電遭外資降評2018-03-15 19:51
智易去年EPS 3.21元2018-03-16 00:02
橘子去年EPS 0.17元 股息0.5元2018-03-16 00:02
環球晶握戰略資源 引來覬覦2018-03-16 15:20
統一、南僑搶烘焙商機2018-03-16 00:02
可成入股嘉聯益 外資：助攻5G優勢2018-03-16 11:47
麗臺去年EPS -1.8元2018-03-16 00:02
台新投顧黃文清：中小型股仍有表現空間2018-03-16 11:52
權證／上銀、光寶 認購放閃2018-03-16 00:01
市場供需仍吃緊 合晶業績可望逐季增溫2018-03-16 10:16
留言