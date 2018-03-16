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華碩調高配股率 去年每股擬配發現金股利15元

2018-03-16 18:49經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

華碩（2357）去年每股稅後純益20.9元，今天董事會通過每股擬派發現金15元、全部為現金股息，股利配發率達71.7%，對照華碩今天收盤股價276元，現金殖利率5.4%。

華碩去年營運遭遇逆風，全年營收年減8%，稅後純益155.45億元，更比前年縮水19%，創下「雙碩」分家後的新低。 不過公司仍希望維持每年穩定的股利政策，今年稍微提高股利配發率，從去年的65.7%拉高到今年的71.7%。

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