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安馳去年EPS2.57元 將配發股利2.5元

2018-03-15 19:55經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

安馳（3528）公佈去年全年稅後純益為1.64億元，每股稅後盈餘2.57元，該公司董事會通過將配發2.3元現金股利及0.2元股票股利，合計配發2.5元股利，配發比率高達97.28％。

安馳去年全年營收為38.21億元，稅後純益1.64億元，每股稅後盈餘2.57元。安馳表示，受惠國防航太、物聯網應用及自動化測試等產品出貨量成長，帶動去年營收創掛牌以來新高，且較前一年增加23.25％，主力產品ADI類比元件與賽靈思（Xilinx）FPGA晶片銷售表現均維持雙位數以上的年增率，惟去年受到美元貶值8.14％影響，公司整體毛利率約11.97％，較前一年下滑，使得稅後純益及每股稅後純益，分別較前一年略減0.74％與1.91％。

安馳表示，去年主要產品線中，以ADI類比元件的成長性最強，主要在於公司積極開發物聯網相關應用產品有成，加上工業電腦及自動化設備應用客戶的需求持續增溫，去年ADI產品出貨量較前一年成長近三成。

賽靈思FPGA晶片部分，公司從去年下半年開始，為客戶導入新款的賽靈思高階晶片，預估最遲今年上半年可順利完成新舊產品世代交替，屆時由於新產品的平均單價較舊款產品高，毛利率亦高，將有助於提升公司整體的營收及獲利。

展望今年，安馳持樂觀態度，該公司看好在工業4.0趨勢快速發展下，工業電腦與自動化設備等客戶對於ADI類比元件及LTC電源管理IC的採購需求，將維持長期成長的趨勢；賽靈思FPGA晶片將推出新世代高階測試及雲端運算等相關應用產品，並切入人工智慧（AI）、機器學習（machine learning）及汽車自動駕駛等新興領域。

安馳進一步表示，今年毛利率亦可望回升，主要來自於高階FPGA晶片銷售比重提高，以及國防航太標案出貨量持續提升，預估高階FPGA晶片在今年上半年即可順利完成新舊產品世代交替，且國防航太應用亦已成功切入技術門檻更高的通訊衛星等，預期在美元匯率平穩下，毛利率表現有機會逐步上揚。

安馳毛利率

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