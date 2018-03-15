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指紋辨識晶片投片量增 世界先進上半年產能滿載

2018-03-15 13:13經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

指紋辨識晶片進入殺戮時代，全球指紋辨識晶片大廠FPC、新思、匯頂及神盾等為擴大版圖，不惜殺價搶攻市佔率，於8吋晶圓投片量大增，世界先進（5347）上半年受惠於指紋辨識大量投片，8吋晶圓滿載，單季營收挑戰雙位數成長。

3月中國前三大手機品牌大廠華為、OPPO、VIVO推出新款智慧型手機均配置指紋辨識功能，且逐漸由高階款機種向下中低階延伸，此外，指紋辨識應用也由手機擴大到其他行動裝置及電子產品上，一時之間指紋辨識晶片需求大增，晶片廠看準市場應用商機擴大版圖搶攻市佔率，對晶圓廠投片量大幅增加，尤其在8吋晶圓投片數量較去年呈現20%以上成長。

雖然不少指紋辨識晶片廠商透過軟體演算法改良，縮小晶片尺寸，使得單位晶圓產出顆數增加，但指紋辨識晶片仍相當吃晶圓廠產能，世界先進今年受惠外商IDM大廠委外生產車用電源管理IC，產能已接近滿載狀態，指紋辨識晶片又增加投片量，上半年產能滿載狀態無法獲得抒解。

此外，反應8吋矽晶圓的成本增加，世界先進逐步調整晶圓代工報價，法人預估每季的漲幅介於1%至2%，連調4季，預估全年漲幅4%至8%。在產能利用率達滿載、產品組合優化及成本控制得當，今年世界先進毛利率大幅上揚。

晶圓廠指紋辨識

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