祥碩去年獲利創新高 擬配息6元

2018-03-14 21:47 中央社 台北14日電



高速傳輸介面晶片廠祥碩去年稅後淨利達新台幣4.32憶元，創歷史新高紀錄，每股將配發6元現金股息。

隨著超微(AMD)代工業務開始運作，加上受惠新平台效益，祥碩去年營運表現亮麗，總營收達29.75億元，年增44.66%，稅後淨利4.32憶元，年增23.45%，並刷新歷史新高紀錄。

祥碩董事會決議，每股配發6元現金股息，以今天收盤價352元計，殖利率約1.7%。

除晶片組相關業績可望成長外，法人預期，PCIe產品也將是帶動祥碩未來營運持續成長的主要動能。