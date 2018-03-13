旭軟擬配息1元 去年順利轉盈

2018-03-13 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



軟板廠旭軟（3390）今 （13）日公告，合計將配發現金股利1元，其中配發現金股利0.7元，同時包含配法定盈餘公積、資本公積發放之現金0.3元，與前一年度配發水準相當。

另外旭軟公告去年淨利約為389萬4,057元，以6.6億元股本計算，去年每股純益約為0.06元，較前一年度每股純損0.2元，全年已順利由虧轉盈。

另外，旭軟公告，總經理許燕福個人因退休工作職務調整，由財務主管李信穎接任發言人，目前並由旭軟董事長林於晃兼任總經理一職，整體營運不受影響，並在今天生效。