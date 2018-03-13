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英特爾若併博通 聯發科、瑞昱未來二年營運影響有限

2018-03-13 10:28經濟日報 記者周克威╱即時報導

市場傳出在博通（Broadcom）順利完成收購高通（Qualcomm）後，英特爾（Intel）考慮將收購博通。法人機構表示，英特爾應有意願，但考量該併購案規模太大，先藉由非官方放話探詢成局的可能性，若一旦成真，預估在未來二年內，對聯發科、瑞昱的影響也將有限。

台新投顧科技產業主管李明杰表示，一個併購案要能真正成局，併購綜效與併購金額都很重要。從綜效來看，此案若能成局，新英特爾能同時在PC晶片、手機晶片與網通晶片取得絕對領先的地位，同時也可順勢解決未來5nm以下高階製程產能去化的問題，帶來的綜效優勢不用懷疑。由於英特爾與博通在產品線上各有所長，對各國反壟斷審查來說，此案不至於卡在國際審查。

併購金額將是此案能否成局的關鍵，順利完成收購Qualcomm的博通，競爭力大幅提升，加上有個擅長併購案的老闆，應會要求英特爾提出天價聘金。

李明杰認為，博通提出的金額是此案能否成局的最大關鍵，而且因預期金額過大，將不是英特爾單方公告就成局，而是像此次高通案，買方一直在調整價格。至於英特爾怎麼接招，是放棄、還是改以併購幾個部門的方式，就還留待後續觀察。

一旦英特爾全案成局，對台灣業者影響主要是晶圓代工與IC設計，最快也是2020年以後才會影響。博通與高通都是由晶圓代工業者生產，不管是博通移出台積電，還是高通移出三星都需要一些時間；但這是英特爾欲併博通的主要理由之一，此案成局後將會發生。取得博通後的英特爾，雖會藉晶片綁售來攻擊聯發科與瑞昱，但英特爾也需與博通更進一步合作後才會推出更有競爭力的產品來攻擊，聯發科與瑞昱最近也積極擴增產品線，對2018、2019年營運影響有限。

英特爾博通併購

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