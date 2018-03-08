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緯創與英業達3月營收 恢復成長

2018-03-08 21:17經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯創今日公布2018年2月營收673.61億元，月減15.16%，主要是受到淡季與工作天數減少的影響，英業達也公布2018年2月營收288.78億元，月減20.74%，預期隨著工作天數恢復正常，緯創與英業達的3月業績將會恢復正常水準。

緯創2018年2月營收673.61億元，年增36.31%，月減15.16%，該公司2018第1季整體產品的出貨量，將較2017年第4季兩位數的下滑，其中2018第1季筆電出貨量，將較2017年第4季衰退15%至20%。

至於緯創2018年2月各產品線的出貨量，筆電出貨120萬台，與1月的出貨量相當，2月電視出貨15萬台，較1月的20萬台減少，桌上型電腦（DT）2月出貨100萬台，較1月的110萬台衰退，伺服器出貨14萬台，較1月16萬台略少。2月液晶監視器出貨40萬台，較1月的45萬台衰退。

展望2018年3月，緯創3月筆電出貨量會較2月上揚，至於伺服器、桌上型電腦與液晶監視器的3月出貨量，會較2月小幅增長，至於3月電視出貨量，則會與2月的出貨量持平。

英業達公布2018年2月營收288.78億元，月減20.74%，年減9.58%，主要是進入淡季，以及農曆年工作天數減少，加上伺服器產品提前在1月拉貨，使得2月的營收衰退。

英業達指出，2018年2月筆電出貨120萬台，相較1月持平。針對營收年比、月比皆衰退，英業達表示，主要是因伺服器1月提前拉貨，加上2017年農曆春節是在1月，2月是正常上班日，相比2018年2月，因為農曆春節，使得工作天數減少，導致營收衰退。

展望2018第1季，英業達預估，3月進入季底拉貨，營運表現將優於2月。整體來看，2018年第1季有機會較去年同期持平或小幅成長，主要是因筆電與智慧裝置的出貨量持平，但伺服器產品的出貨表現，可望優於去年同期水準。

營收英業達

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