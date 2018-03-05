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創意2月營收月增率15.81% 年減3.88%

2018-03-05 19:19經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

創意電子（3443）2月營收較上月成長15.81%，較去年同期小幅下滑3.88%，公司表示，今年前二個月接單營運情況，和去年差異不大，不過，公司預估今年第1季營收可望較去年同期成長。

創意電子自結今年2月營收9.06億元，較上月增加15.81%，較去年同月減少3.88%；前二月營收16.88億元，較去年同期小幅增加4.14%。

對於2月營收優於上月表現，創意表示，該公司並非傳統製造業，營收表現較不受工作天數影響，尤其以營運結構來看，前段的NRE（客戶委託設計）的部分，該公司過年期間也確實有加班，至於影響營收更多後段量產部分，則是都投片到台積電，因此營收受工作天數影響較小。

該公司也表示，若是以今年前二個月營運來看，其實和去年差異不大，此情況由累計今年前二個月營收較去年同期小幅成長4.14%可以看出。

對於今年第1季情況，創意表示，第1季在季節性影響下，業績表現會較上季下滑，估計單季營收預估將較第4季下滑11至13%，但毛利率則由於NRE比重增加，因此將較第4季略為增加，不過，若是比較去年同期，則預期今年首季仍會有優於去年第1季的表現。市場法人則是估計，創意今年第1季營收可望較去年同期具雙位數成長。

營收
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