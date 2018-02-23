傳奇推新手遊 攻海外

2018-02-23 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱台北報導



遊戲研發商傳奇（4994）宣布，旗下經典遊戲《幻想神域》近期將針對海外市場擬發行國際英文版《AURA KINGDOM》，搶攻海外遊戲市場商機。

除了手機版、PC版外，《幻想神域》也開發PS4版本於日本推出；其中手機版曾取得雙平台下載榜台灣第一，最高營收榜第二的佳績，除台灣市場外，也在港澳、日本、南韓、泰國等地上市。

傳奇指出，由於網路遊戲《幻想神域》在海外的成功，人氣和營收都有亮麗表現，因此決定近期推出手機遊戲《幻想神域：啟源女神》國際英文版《AURA KINGDOM》，將遊戲內容進一步推廣到全球，朝向國際市場邁進。

傳奇今年元月營收達5,272萬元，月增7.3%、年減32.4%。傳奇指出，上個月成長主因來自旗下客戶端遊戲《幻想神域》、《星界神話》、《精靈樂章》及手遊《幻想神域：啟源女神》、《星界：王冠》等各款自製遊戲積極推出各種活動，多方接收使用者意見回饋以豐富遊戲內容，持續優化玩家遊玩體驗。

傳奇表示，元月遊戲收入為4,658萬元，較月增一成，主係韓版《星界：王冠》於1月中旬正式營運，而1月權利金收入為614萬元，較前一月減少三成。

傳奇網路日前發表新開發原創手遊《時空契約》，採用可愛日系美術風格打造出本格穿越系RPG，已於1月中旬在港澳地區展開封閉測試，1月底開放台版雙平台玩家預先登錄。