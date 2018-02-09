漲價效應 達邁1月營收攀峰

2018-02-09 02:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



達邁近六月營收 圖／經濟日報提供 分享 facebook 印刷電路板（PCB）族群1月營收陸續出爐。軟板上游PI薄膜供應商達邁（3645）昨（8）日公布1月營收為2.07億元，月增7.5%，年增37.8%，創單月新高。軟板廠商嘉聯益1月營收13.37億元，月增7%，年增逾二成，是13個月高檔。

達邁說明，1月營收創單月新高，主要受惠於漲價效應與淡季不淡的新應用需求推動。儘管整體市場雖有雜音，但達邁從生產穩健、生產備貨需求來看，過年期間將加班生產，今年首季是淡季不淡。

展望未來，達邁指出，看好與夥伴合作開拓石墨片的新需求持續挹注，以及軟板市場維持一定需求以外，加上1月起開始逐步反映漲價，部分新接訂單將持續在2月至3月反映。

在產能擴充上，達邁目標銅鑼廠二期完工後可因應未來業務成長，今年則以去瓶頸方式來提高生產效率。

目前PCB上游材料商除達邁以外，台虹、富喬，以及銅箔基板廠商聯茂、台光電皆已在1月反映成本、調高產品報價，其中台虹外傳漲幅達一成，是率先調高報價的廠商，並帶動族群效應。

達邁指出，持續與台虹合作開拓產品出海口，在整體產業反映市場供需與原物料情況陸續調高售價後，下游客戶也順利轉嫁，將能帶動整體市場健康發展。

由於PI仍是寡占市場，在美國杜邦與南韓競爭對手尚未有新品與新產能開出計畫，業界研判，整體PI短期供應仍吃緊，個別廠商新產能開出要到2019年才會明朗。

業界觀察，PCB族群儘管受到終端行動裝置成長趨緩影響，但因軟板隨行動裝置功能設計增加與複雜化，將持續帶動PI與FCCL等關鍵材料的用量。