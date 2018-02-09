親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

振奮！雲門翠堤大樓持續搜救 凌晨疑偵測到人的脈動

漲價效應 達邁1月營收攀峰

2018-02-09 02:48經濟日報 記者尹慧中／台北報導

達邁近六月營收 圖／經濟日報提供
達邁近六月營收 圖／經濟日報提供
分享
印刷電路板（PCB）族群1月營收陸續出爐。軟板上游PI薄膜供應商達邁（3645）昨（8）日公布1月營收為2.07億元，月增7.5%，年增37.8%，創單月新高。軟板廠商嘉聯益1月營收13.37億元，月增7%，年增逾二成，是13個月高檔。

達邁說明，1月營收創單月新高，主要受惠於漲價效應與淡季不淡的新應用需求推動。儘管整體市場雖有雜音，但達邁從生產穩健、生產備貨需求來看，過年期間將加班生產，今年首季是淡季不淡。

展望未來，達邁指出，看好與夥伴合作開拓石墨片的新需求持續挹注，以及軟板市場維持一定需求以外，加上1月起開始逐步反映漲價，部分新接訂單將持續在2月至3月反映。

在產能擴充上，達邁目標銅鑼廠二期完工後可因應未來業務成長，今年則以去瓶頸方式來提高生產效率。

目前PCB上游材料商除達邁以外，台虹、富喬，以及銅箔基板廠商聯茂、台光電皆已在1月反映成本、調高產品報價，其中台虹外傳漲幅達一成，是率先調高報價的廠商，並帶動族群效應。

達邁指出，持續與台虹合作開拓產品出海口，在整體產業反映市場供需與原物料情況陸續調高售價後，下游客戶也順利轉嫁，將能帶動整體市場健康發展。

由於PI仍是寡占市場，在美國杜邦與南韓競爭對手尚未有新品與新產能開出計畫，業界研判，整體PI短期供應仍吃緊，個別廠商新產能開出要到2019年才會明朗。

業界觀察，PCB族群儘管受到終端行動裝置成長趨緩影響，但因軟板隨行動裝置功能設計增加與複雜化，將持續帶動PI與FCCL等關鍵材料的用量。

營收軟板
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

智原 上季毛利率衝上54%

2018-02-09 00:03

微軟推新品／宏碁華碩備戰 闢新利基

2018-02-09 00:03

1月營收／光寶-8% 11個月低點

2018-02-09 02:46

1月營收／群光-4.6% 深耕物聯網

2018-02-09 01:45

1月營收／緯創-3.7% 英業達-18%

2018-02-09 01:45

鈺邦 去年每股估賺2.6元

2018-02-09 00:03

文曄 去年每股賺5.26元

2018-02-09 00:03

玉晶光 上月業績減22%

2018-02-09 00:03

友達彩晶績優 類股同歡

2018-02-09 00:02

緯創元月營收794.01億元 年增45.18%

2018-02-08 18:03

英業達1月營收236.34億元 年增20.36%

2018-02-08 14:25

元晶屏東大模組廠 春節後試產 Q2投產

2018-02-08 14:20

1月營收／矽格年增41% 創同期新高

2018-02-08 14:20

矽格今年EPS 法人估3.0元上下

2018-02-08 10:37

友達大賺323億 創十年新高

2018-02-08 01:09

友達股息估2.3元 殖利率17%

2018-02-08 01:06

可成、中石化 外資大買

2018-02-08 00:00

文曄科技去年獲利年增48％ 每股盈餘5.26元

2018-02-08 18:54
看更多

熱門文章

空方大軍壓境..為什麼外資還是繼續買超宏碁

2018-02-08 19:56

元月營收增幅 這15檔最強

2018-02-08 14:37

影／黃文清：農曆年前消化賣壓 年後找尋低點布局

2018-02-08 09:05

中美晶、環球晶業績熱 股價唱反調

2018-02-08 14:37

台股盤整收黑 法人估年後資金歸隊

2018-02-08 15:08

陸股ETF人氣衝 中國A50正2爆5萬張掛牌大量

2018-02-08 15:02

台股高低震盪近百點 終場下跌23點收10,528

2018-02-08 13:52

Tesla新車生產順利 法人樂看和大、貿聯

2018-02-08 14:37

1月合併營收創新猷 前十強出列

2018-02-08 11:34

友達法說精彩 股價站回月線

2018-02-08 14:37

台股買盤力道減弱 八大行庫連3天買逾百億元

2018-02-08 12:15

三檔新興市場債基金 年化配息率達9%

2018-02-08 17:21

宏空方大軍壓境 碁早盤漲幅收斂至0.2%

2018-02-08 10:59

矽格今年EPS 法人估3.0元上下

2018-02-08 10:37

精材股價由高點修正近四成 早盤作跌深反彈

2018-02-08 09:29

簡伯儀：台股短線有整理必要 靜待量縮止穩

2018-02-08 13:37

緯創元月營收794.01億元 年增45.18%

2018-02-08 18:03

葡眾現金股利逾74元 葡萄王大補

2018-02-08 23:10

業績成長股 可攻可守

2018-02-09 00:02

亞股重挫築短底後 有機會見快速反彈

2018-02-08 10:28

美股處於大跌後餘波震盪 選股不選市

2018-02-08 09:03

匯率變數多 外資砍精華目標價

2018-02-08 14:37

四個訊號…台股恐慌消退

2018-02-09 00:56

友達1月營收月增1.42% 股價逆勢上揚

2018-02-08 13:57

漲價挹注 被動元件首季不淡

2018-02-08 14:20

布局陸港市場 可趁回檔買入

2018-02-08 14:37

智原去年第4季毛利率54.6% 創下十年新高

2018-02-08 16:49

中美晶與環球晶母子同慶 1月業績雙創新高

2018-02-08 13:23

漲價挹注 被動元件廠第1季淡季不淡

2018-02-08 12:20

開發金1月每股賺0.12元 創歷年同期新高

2018-02-08 19:33

1月營收／矽格年增41% 創同期新高

2018-02-08 14:20

文曄科技去年獲利年增48％ 每股盈餘5.26元

2018-02-08 18:54

台股量縮盤整 買盤觀望

2018-02-08 11:37

元月業績創新高 宇瞻勁揚

2018-02-08 14:37

國泰金1月每股大賺1.16元 歷史新高

2018-02-08 08:55

世芯早盤股價走揚 一度上攻百元

2018-02-08 10:56

環球晶1月營收47.37億元 連續三個月創新高

2018-02-08 10:44

追價勢弱 台股靠金融穩盤

2018-02-08 14:37

英業達1月營收236.34億元 年增20.36%

2018-02-08 14:25

匯賺科獲蘋果HomePod訂單 1月營收雙成長

2018-02-08 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top