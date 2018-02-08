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BMW警車飆到時速223公里 看著超速保時捷揚長而去

光寶元月營收165.04億元 月減8.4%

2018-02-08 15:58經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

光寶科技(2301)公布元月營收165.04億元，月減8.4%，年增1.78%，是近一年來單月低點。

光寶科營收
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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