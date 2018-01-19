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台積看今年 營收大增15％

2018-01-19 02:25經濟日報 記者簡永祥／台北報導

張忠謀
張忠謀
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台積電董事長張忠謀昨（18）日主持退休前最後一場法說會，釋出今年營收強勁成長的正面訊息。台積電去年每股純益13.23元，再創新高，張忠謀表示，今年高速運算（HPC）、物聯網及車用電子訂單強勁，上修年營收年增幅10%至15%，超乎預期。

台積電法說會一直是法人觀察半導體產業景氣的指標，昨天由張忠謀親自主持，兩位共同執行長魏哲家、劉德音，以及財務長何麗梅也出席。

台積電昨天公布上季與去年全年獲利，上季稅後純益受新台幣強升干擾，季減近1%至992.9億元，未隨營收同創新高，但仍為歷來單季次高，每股純益3.83元；毛利率50%，達先前財測高標；營益率39.2%，優於預估值高標。

台積電昨天也宣布今年資本支出預計達105億到110億美元，與去年的108億美元相近。

台積電去年稅後純益3,431.1億元，等於一天賺近10億元，每股純益13.23元，創新高。台積電昨股價一度衝上250元新高價，市值升至6.47兆元，再寫台股紀錄，收盤價248.5元，漲2.7%。ADR早盤漲逾2%。

法人關注去年股利，何麗梅表示，將在2月13日董事會討論，會再增發，但仍待董事會拍板。法人估，現金股息有機會由前年的7元推升至8元。

展望本季，台積電預估，在新台幣29.6元兌換1美元基礎下，營收估為84億到85億美元，約季減7.7%到8.8%，以新台幣計算，則季減9.3%至10.4%，符合多數法人預期；毛利率則可望優於上季，估達49.5%到 51.5%；營業利益率在38% 到40%。

台積電原本預期，未來幾年營收都將年增5%至10%，張忠謀強調，受惠高速運算、物聯網與車用電子三大平台強勁成長，上修今年台積電營收年增幅預估為10%至15%，將再創新高。其中，上半年營收年增率約15%，下半年則可年增近10%。

張忠謀透露，高速運算受惠人工智慧開始使用在各產業，加上虛擬貨幣挖礦機對繪圖晶片及特殊應用IC的需求強烈，將是今年成長動能最強的項目；車用電子估計也有二位數以上的成長；行動平台則與去年持平，但其他三大技術平台訂單強勁成長，推升台積電今年營收優於往年。

台積電近六季營運 圖／經濟日報提供
台積電近六季營運 圖／經濟日報提供
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