日資降美律目標價至205元 美律股價吃一記悶棍

2018-01-15 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



日系外資今日出具最新美律（2439）報告指出，未來高階無線耳機需求可能放緩，這讓日系外資決定調降美律2018、2019年獲利預估各約8%以及20%，反映潛在風險，並將美律評等從「買進」調降到「中立」，目標價從249元調降到205元。

外資調降目標價，讓美律今日股價吃悶虧，股價開低後緩步走高，日K浮現一根帶有下影線的短紅K棒，失守年線。

日系外資預期致伸（4915）可能會在今年下半年打進高端無線耳機供應鏈，恐蠶食美律在高階無線耳機市場的市占率，蘋果業務恐怕無法抵銷娛樂耳機業務下滑所帶來的缺口，日系外資對於美律2018-2019年獲利成長預估持以保守態度。

日系外資指出，美律獲利對無線耳機市場需求有相當高的敏感度，主要原因在於無線耳機挹注美律營業獲利約70-75%，日系外資預估娛樂產品2018-2019年成長率將會放緩至6-12%，較2016-2017年的成長率60-80%低上許多，主要原因有二，首先，旗艦產品QC35 II推出已經三年，新一代產品僅有小幅度升級，第二，潛在市場市占率恐因新進對手致伸搶進市場而流失。

美律與立訊合資成立的蘇州工廠美特在經過3季虧損後可望於去年第4季轉盈，雖然美特營運恐仍略微落後美律原先預定的目標，但日系外資樂觀看待美律今年仍能持續拿下iPhone訂單，加上製程持續優化、供應鏈管理轉佳，仍可望挹注美律獲利表現。

綜觀美律整體表現，日系外資指出，雖然美律營運仍有些許催化劑，但因為能見度有限，因此，還是對美律保守以對，調降美律評等至中立。